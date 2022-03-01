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TIMETURK / POLİTİKA / Financial Times’tan 'HDP'li' 6 parti yorumu

Financial Times’tan 'HDP'li' 6 parti yorumu

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve DEVA Partisi'nin Ankara'da bir araya gelerek hazırladığı mutabakat hakkında İngiliz Financial Times gazetesi yorum yaptı

2 Saat Önce
2022-03-01 15:01:15
Financial Times’tan 'HDP'li' 6 parti yorumu

Financial Times muhabiri Laura Pitel imzalı haberde, “Türkiye'de muhalefet Erdoğan'ı yenmek için ‘tarihi' anlaşmayı sundu” başlığını kullanırken, “Çeşitli taraflardan oluşan birlik yıllarca bozulma yaşayan kurum ve yapıları düzeltme vaadinde bulundu” ifadesine yer verdi.

Altı siyasi partinin bir araya gelmesiyle ilgili, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın neredeyse 20 yıllık iktidarını bitirmek için bir araya geldiler. Toplantıda kritik bir parti olan HDP'nin haricindeki büyük siyasi partilerin liderleri vardı ve onlar Erdoğan'ın rolünü sınırlamaya ve hukuku yeniden sağlamaya söz verdiler” denildi.

Makalede, “Kılıçdaroğlu ve Akşener de paktta yer alan isimlerdi ve bu Erdoğan'a karşı 5 yıl önce bir araya gelmeye başlayan muhalefetin en önemli anıydı” yorumu da yapıldı. Financial Times'taki haberde, “Bu deklarasyon, artan enflasyon sebebiyle ekonomik krizden etkilenen halkta memnuniyetsizliğin oluştuğu ve Erdoğan ve AKP'ye desteğin eridiği bir dönemde geldi” denildi.

“Dikkat çeken bir eksiklik HDP'ydi”

Makalede, “Uzmanlar, muhalefetin seçmeni ekonomiyi düzelteceğine ikna etmesi gerektiğini söylüyor. Birlik gösterisine rağmen, muhalefetin ortak aday olarak kimi çıkaracağı üzerinde gerilim devam ediyor” yorumu yapıldı.

Financial Times'ın kapsamlı haberi ise, “Pazartesi günkü etkinlikte dikkat çeken bir eksiklik HDP'ydi. Ülkenin Kürt nüfusuyla güçlü bir bağı olan solcu parti, Türkiye'nin 2019'daki yerel seçimlerde muhalefetin kritik şehirlerini ele geçirmesine yardımı olmuştu. Partinin seçmeni, Erdoğan'ı yenme konusunda kritik bir rol üstlenecek fakat muhalefette resmi görev alma konusunda çok ayrıştırıcı olarak görülüyor” ifadeleriyle sonlandı.

HalkTv .

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