Fikri Sağlar'dan CHP ve ittifak bileşenlerine 'Kılıçdaroğlu' çağrısı

CHP'li eski bakan ve milletvekili Fikri Sağlar, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in, “Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim, Başbakanlığa adayım…” yönündeki açıklamasının ardından CHP'lilere ve ittifaka CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu için çağrıda bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, “Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim, Başbakanlığa adayım…” yönündeki açıklaması konuşulmaya devam ediyor. Son olarak Akeşener'in bu açıklamasını değerlendiren CHP'li eski bakan ve milletvekili Fikri Sağlar, CHP'lilere ve ittifak bileşenlerine seslendi.

"Sayın Akşener'in cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını açıklaması saygıdeğer bir tutum" diyen Sağlar, "Bu durumda Millet İttifakı'nın büyük bileşeni ve mimarı CHP'nin genel başkanı sayın Kılıçdaroğlu aday olmalıdır" açıklaması yaptı.

Sağlar, "Kılıçdaroğlu'nun adaylığını tüm CHP'liler ve ittifak bileşenleri desteklemelidir" çağrısında bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.