Fazıl Say’dan gelen tepkilere yanıt

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili attığı tweet üzerinden eleştiri oklarının hedefi haline gelen Fazıl Say’dan açıklama geldi.

İstanbul'daki kar yağışı sırasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıya gitmesi, çok konuşuldu. Tartışmalara sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla katılan Say, İmamoğlu ve kendisinin eşinin de yer aldığı fotoğrafa "Belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun dün gece bir restoranda görüldüğü yanlış haberdir. İşin gerçeği şudur; bu 4 kişi dün bütün gece diskoda çılgınlar gibi dans etmiş ve içmiş, eğlenmiştir. Fotoğrafı çeken kişi de Devlet Bahçeli'dir!" yazdı.

MHP'DEN YANIT

Say'ın bu sözlerine MHP cephesinden yanıt gecikmedi. MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Say'la ilgili, "Dün gece İBB'nin dostlarıyla yediği bizi şaşırtmadı. Anlaşılan sen de piyanoyu bırakıp kadrolu belediye soytarılığına soyunmuşsun. Aklının ermediği konulara girme. Akordun bozuk kabul ediyoruz. Soyadın Say dese de adamdan saymıyoruz" ifadelerini kullandı.

SAY'DAN HAKKINDAKİ ELEŞTİRİLERE YANIT

Bu gelişmelerin ardından suskunluğunu koruyan ünlü sanatçı Fazıl Say, sosyal medya hesabından bir takım paylaşımlarda bulundu. Say, "Sanatçıları tutkuları ile baş başa bırakın. Ve unutmayın; Ülkeleri en çok temsil eden sanatçılardır" dedi.

Piyanist Say'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaların tamamı şu şekilde:

"Yamuk ağızlı Fazıl".(Bu benim kırıldığım alındığım bir şey değildir.) Ben tavşan dudak doğumluyum.(3 dudak)Zordur. 4 ameliyatım var. Yine de; Görüntü tam düzelmez. Gerçek bu. Fiziksel olarak durum bu.

Keza ikincisi dişlerim. Tavşan dudak sebebiyle iç damaklarda çıkanlar oldu. Hacettepe'de 9 yıl süren (ve 17 yaşımda biten) çok yorucu bir ortondonti metodu ile dişler öne çekildi, yerleştirildi. Çok iyi bakmama ve uğraşmama rağmen sağlıklı ve iyi değil. Ne diyeyim?

Sanatçıları tutkuları ile baş başa bırakın. Ve unutmayın; Ülkeleri en çok temsil eden sanatçılardır. Sanat içini dökmektir. Aynadır. Çağrıdır. 52 yıllık geçtiğim yolda, dünyada ve ülkemde; bazı şeyleri başardığımı ve çok ürün bıraktığımı düşünüyorum. O kadar Ne daha az ne daha çok

Hayatımda hiç bir zaman her hangi bir siyasi rol, devlet görevi almak istemedim, istemeyeceğim. Öyle bir ilgim yok. İnsan olarak düşündüklerimi yazarım, o kadar. Belediyelerle yıllardır konserim filan olmadı. Olmasını da istemiyorum. Aslında olması doğal. Ama laf edilir.

Özür dileyecek bir şey yazdığımda merak etmeyin. özür dilerim elbet. Ortada özür dilenecek bir şey yok. Haksızlıklara karşı insanları savunuyorum. Nokta! "Özür diletmek" ne kadar aciz bir durum. Ne kadar cılız! Kimseden özür dileyeceğim bir şey yazmadım! Onlar??"

Kaynak: Haber Global .