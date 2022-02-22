Faturasını ödemediği için Kılıçdaroğlu’na kandiller gönderen Bahçeli'ye videolu yanıt
Zamlar geri alınana kadar elektrik faturasını ödemeyeceğini açıklayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na MHP teşkilatları kandil göndermeye başlamıştı. Bahçeli'nin bu tavrına Kılıçdaroğlu'ndan videolu yanıt geldi.
2022-02-22 12:19:26
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından MHP lideri Devlet Bahçeli'yi bir video ile hedef aldı.
Paylaşımında, “Bahçeli'nin kandilleri…” ifadelerini kullanan Kemal Kılıçdaroğlu, “Faturamı ödemeyeceğim” açıklamasını “Kandil” göndermesi yaparak eleştiren Devlet Bahçeli'ye seslendi.
Zamlar geri alınana kadar elektrik faturasını ödemeyeceğini açıklayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na MHP teşkilatları kandil göndermeye başlamıştı.
Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine gönderilen kandilleri sergileyerek tepkisini esprili bir şekilde gösterdi.
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