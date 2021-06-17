Fatih Tezcan: Sizlerden gelen parayı hapis yatmamak için oraya yatırdım

Gazeteci Fatih Tezcan, yayınladığı bir videoda “Kadir Topbaş” yazısı ve Sedat Peker iddiaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

2017 yılında “Kadir Topbaş intihar etti” başlıklı yazısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında “Kadir Topbaş yazısını çöpe atmam için 20-30 milyon lira teklif ettiler” diyen Tezcan sözlerine şöyle devam etti, “Hayati Yazıcı'ya 8.840 bin lira tazminat parasını geçen gün ödedim. 2320 lira Hayati Yazıcı'nın karısı Selma Yazıcı'ya tazminat ödedim. Hiçbir şekilde kabul edilemez, içinde hiçbir şekilde hakaret olmayan şeylerden dolayı birtakım hakim ve savcı olduğu iddia edilen şahıslar tarafından hakkınız helal edin sizden gelen paraları oraya koymak zorunda kaldım. Onlardan dolayı hapse mahkum edildim. Parayı verince hapse girmiyorsun.” ifadelerini kullandı.

SEDAT PEKER İDDİALARINA DA YANIT VERDİ

Sedat Peker'in 'kendisi hakkında da bir video yayınlayacağının ve bundan korkacağının' söylendiğini ifade eden Fatih Tezcan bu söylemlerin iftira olduğunu belirtti. Youtube kanalı Analiz TV'de açıklama yapan Tezcan, "Sedat Peker dahil olmak üzere tepeden tırnağa 8 milyar yaşayan insanın tamamını kast ederek söylüyorum, herhangi bir canlıdan gerek yok Sedat Peker'e, herhangi bir insandan korkan şerefsiz, haysiyetsiz, namussuz ve onursuzdur" dedi.

"Benim herhangi bir insandan korkacağımı dile getiren de aynı şekilde şerefsiz ve onursuzdur" diyen Tezcan, "Ben Allah'ın yarattığı hiçbir insandan korkmam. Hatam varsa da size açıklarım. İsteyen de istediğini yayınlasın" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.