DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,5805 ₺

EURO

18,5366 ₺

ALTIN

982,72 ₺

BİST

3.878,98 ₺

TIMETURK / POLİTİKA / Fatih Portakal ''Türkiye Yüzyılı'' toplantısında neler gözlemledi?

Fatih Portakal ''Türkiye Yüzyılı'' toplantısında neler gözlemledi?

AK Parti'nin 'Türkiye Yüzyılı' toplantısına katılan Gazeteci  Fatih Portakal, AK Parti’yi sırtlayan kişinin Erdoğan olduğunu söyledi.

11 Saat Önce
2022-10-29 07:24:34
Fatih Portakal ''Türkiye Yüzyılı'' toplantısında neler gözlemledi?

Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 'Türkiye Yüzyılı' başlıklı vizyonun açıklandığı etkinliğe katıldı. Buradan fotoğraf paylaşan Portakal, "Dikkatimi çeken şu: partiyi sırtlayan, götüren net bir şekilde Erdoğan" dedi.

Portakal, toplantıyla ilgili olarak “Yıllar sonra böyle muhalif isimlerin de aslında çağrılması güzel bir şey. Yani burada önemli olan gazetecilik yapabilmek. Ben oraya gazetecilik kimliğiyle gideceğim ve gözlemleyeceğim. Gözlemlerimi de size aktaracağım” ifadelerini kullanmıştı.

1_4 .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş