Fatih Portakal ''Türkiye Yüzyılı'' toplantısında neler gözlemledi?

AK Parti'nin 'Türkiye Yüzyılı' toplantısına katılan Gazeteci Fatih Portakal, AK Parti’yi sırtlayan kişinin Erdoğan olduğunu söyledi.

Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 'Türkiye Yüzyılı' başlıklı vizyonun açıklandığı etkinliğe katıldı. Buradan fotoğraf paylaşan Portakal, "Dikkatimi çeken şu: partiyi sırtlayan, götüren net bir şekilde Erdoğan" dedi.

Portakal, toplantıyla ilgili olarak “Yıllar sonra böyle muhalif isimlerin de aslında çağrılması güzel bir şey. Yani burada önemli olan gazetecilik yapabilmek. Ben oraya gazetecilik kimliğiyle gideceğim ve gözlemleyeceğim. Gözlemlerimi de size aktaracağım” ifadelerini kullanmıştı.

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