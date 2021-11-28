Fatih Erbakan: Yeni ittifak alternatiflerin ortaya çıkması mümkün

Elazığ'da konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 'Seçime daha yakın dönemde, 3 ay veya 6 ay kala yeni kombinasyonların, yeni ittifak alternatiflerin ortaya çıkması mümkün' dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Seçime daha yakın dönemde, 3 ay veya 6 ay kala yeni kombinasyonların, yeni ittifak alternatiflerin ortaya çıkması mümkün." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Elazığ'a gelen Erbakan, kentteki bir otelde gerçekleştirilen programda basın mensupları ile buluştu.

Erbakan, Elazığ'da teşkilat mensupları ile başmüşahit eğitim toplantısı yapacaklarını ve sandık teşkilatlanması bakımından parti olarak son derece önem verdikleri programlar gerçekleştireceklerini belirtti.

"Yönetimde adaleti tesis etmek, yaşanabilir Türkiye'nin, yeniden büyük Türkiye'nin ve Türkiye'nin öncülüğünde adil bir dünyanın kurulması maksadıyla 1969'da merhum liderimiz yola çıkarken ortaya koyduğu hedefler doğrultusunda yürüyüşümüze 23 Kasım 2018'de başladık. Milli Görüşün birinci 40 yılında milletimiz, ülkemiz için yapılan efsane hizmetlerin ikinci 40 yılda aynı hızla devam edeceğinin müjdesini vermiş olduk." diyen Erbakan, 900'den fazla ilçede, 81 ilde teşkilatlanmalarını tamamladıklarını belirtti.

Erbakan, resmi üye sayılarının 170 bini aştığını dile getirerek, "Ülke genelinde ıslak imzalı üye formları da hesaba katıldığında yaklaşık 300 bin üyeye ulaşmış durumdayız ki bu 20-30 senelik partilerin ulaşamadığı bir üye sayısıdır." ifadesini kullandı.

- "Üretim, istihdam ve ihracat odaklı bir ekonomiye geçiş yapacağız"

Son birkaç ayda ülke gündeminin en önemli konularından birinin ekonomideki gelişmeler olduğunu dile getiren Erbakan, şunları kaydetti:

"Türk lirasının değerinin korunması için öncelikli olarak üretim ve ihracatın artırılması gerekir. Bunu Milli Görüş daha 45 yıl önce ağır sanayi hamlesiyle zaten ortaya koydu. Yeniden Refah iktidarında, ilk kurulduğumuz günden beri ifade ediyoruz, borç, faiz, zam, vergi ekonomisi yerine üretim, istihdam ve ihracat odaklı bir ekonomiye geçiş yapacağız. Bu olmadan zenginleşmek, dış ticaret açığını kapatmak, milli geliri artırmak, Türk lirasının değerini korumak, işsizliğe çözüm üretmek mümkün olmaz. Bunun yanında borç ve faiz ekonomisinden kurtulmak için kaynak üretilecek. İşçiye, memura, emekliye geldiğimiz ilk sene yüzde 70 maaş zammı yapacağımızı, tarım ürünlerinin taban fiyatlarını en yüksek seviyeye artıracağımızı ifade ettik."

- "Bizi herhangi bir ittifaka yakıştırmıyorlar"

Erbakan, sahada yaptıkları çalışmalarda vatandaşın partilerinin herhangi bir ittifak içerisinde yer almasını istemediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Parti olarak yaptığımız çalışmalarda şahit olduğumuz bizi herhangi bir ittifaka yakıştırmıyorlar. Biz de diyoruz ki öyleyse daha çok çalışalım, daha da teşkilatımızı güçlendirelim ve seçimlere kendi başımıza, kendi ismimizle girelim. Şu anda gönlümüzde yatan asıl isteğimiz budur ama bu tabii ki hiçbir şekilde ittifak yapmayacağız deyip, bir kırmızı çizgi çekmek manasına gelmiyor. Seçime daha yakın dönemde, 3 ay veya 6 ay kala yeni kombinasyonların, yeni ittifak alternatiflerin ortaya çıkması mümkün. Yeni partiler kuruluyor, mevcut partilerde, mevcut ittifaklarda birtakım değişiklikler olması mümkün. Bu tabloyu o zaman değerlendirip teşkilatlarımızla, yetkili kurullarımızla da istişareler yapıp bir karar verilecek."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.