Fatih Erbakan: Millet İttifakı’nda Cumhurbaşkanı adaylığı krizi yaşanacak

“Millet İttifakı’nda Cumhurbaşkanı adaylığı krizi yaşanacak gibi görünüyor' diyen Fatih Erbakan, 'kuvvetle muhtemel' dediği adayı açıkladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Mansur Yavaş'ın adaylığını olası görmediğini belirterek 'kuvvetle muhtemel' dediği adayı açıkladı.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, gazeteci Alper Altun'un YouTube kanalında, canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. ‘Milli Görüş kurucu lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın hayatta olsaydı CHP ile olurdu' söylemine bir kez daha sert çıkan Erbakan, “Temel Bey yanlış pozisyonuna bir meşruiyet arıyor. Sokağa dahi çıkamayacak duruma gelmişler. Erbakan Hoca asla 60 yıl sonra Türkiye'nin başına bir CHP'li getirme operasyonuna dâhil olmazdı, altılı masada asla yer almazdı” İfadelerini kullandı. Erbakan 2023 seçimlerine parti olarak milletin isteği ile tek başına katılacaklarını ve partisinin Cumhurbaşkanı adayı da olduğunu kaydetti.

"MANSUR YAVAŞ ADAY OLAMAZ, KILIÇDAROĞLU ADAY OLACAK"

Bir parti genel başkanının ‘Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olsun' çıkışını da değerlendiren Erbakan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığını olası görmediğini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının kuvvetle muhtemel olduğunu, bunun da Millet İttifakı'nda krize neden olacağını kaydederek, şunları söyledi:

“Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanı adaylığı krizi yaşanacak gibi görünüyor. Sayın Kılıçdaroğlu adaylığa son derece ısındı. Sayın Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu İstanbul ve Ankara'ya hizmet etmeye devam etsinler gibi bir yaklaşımı var. Son noktada kendisi aday olmak isteyecek gibi. Bizim de zaten söylediğimiz 6'lı masadan Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı yapılması meydana çıkabilir. Bu nedenle de masadaki seçmenin sağ parti olarak nitelendirdiği 5 partiye daha önce çağrıda bulunduk. O masada yer almayın gelin biz bir ittifak yapalım Milli Selamet İttifakı Milli Kurtuluş İttifakı olsun. CHP'li bir ismi yeniden Türkiye'nin başına Cumhurbaşkanı olarak getirmenin bir parçası olmayın. Diye çağrıda bulunduk. Bizim çağrımızın yanında kendi içlerinde de bir takım sorunlar yaşanabileceği gözüküyor. Bir defa benzemezlerin bir araya gelmesinden bir sinerji oluşması zor gözüküyor. Şimdiden adaylık noktasında problemlerin yaşanacağı gözüküyor.”

"YENİDEN REFAH PARTİSİ'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI FATİH ERBAKAN'DIR"

Erbakan, seçmenin kendilerini hiçbir ittifaka yakıştıramadığını belirterek, seçime tek başına girmeleri halinde partisinin Cumhurbaşkanı adayı olacağını ifade ederek, şunları söyledi:

“Seçime girme yeterliliği olan her siyasi partinin genel başkanı potansiyel Cumhurbaşkanı adayıdır. O parti de seçime tek başına girip kendisi bir Cumhurbaşkanı adayı olacaksa partinin Genel Başkanı aday olması son derece doğaldır. Anadolu'yu karış karış geziyoruz ve gördüğümüz şu halkımız bizi herhangi bir ittifaka yakıştıramıyor. Dolayısıyla seçime tek başımıza girmemiz hepsinden daha evla olacak gibi görünüyor. Bizim gönlümüzden geçen de tek başımıza seçime girmek. Her iki ittifakta da problemler var. Tasvip etmediğimiz eleştirdiğimiz noktalar var. Bizim kendimizin tek başına girme ihtimalimiz son derece yüksek. Böyle bir durumda da Cumhurbaşkanı adayı çıkartmamız yüksek bir ihtimal. Yeniden Refah Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayının Genel Başkanı olması son derece doğal.” .