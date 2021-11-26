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Fatih Erbakan: Enflasyondan kurtulmak için üretim kapasitemizi artırmamız gerekli

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Türk lirasının değerini korumak, enflasyondan kurtulmak istiyorsak, ülkemizde üretim iklimini oluşturmamız, üretim kapasitemizi artırmamız, üretmemiz, ihraç etmemiz, dış ticaret açığımızı kapatmamız gereklidir” dedi.

1 Saat Önce
2021-11-26 13:55:50
Fatih Erbakan: Enflasyondan kurtulmak için üretim kapasitemizi artırmamız gerekli

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, yaptığı yazılı açıklamada, döviz kurlarının yükselmesinin sebebinin ithalata bağımlı bir ekonomi olunmasından kaynaklandığını söyledi.

Türkiye'nin 12 ayda 193 milyar dolar dış borç geri ödemesi yapmak zorunda olduğunu ifade eden Erbakan, “12 aylık sürede 50-60 milyar dolar bulup dış ticaret açığını finanse etmek zorundayız. Bu da 12 ay içinde 250 milyar dolarlık döviz ihtiyacı demektir ki böylesi bir talep elbette ki dövizin sürekli yükselmesine neden olmaktadır” diye konuştu.

‘MİLLİ KAYNAK PAKETLERİYLE
KARŞILAŞMAMIZ GEREKLİ'

Döviz kurundaki artışın hayat pahalılığı ve enflasyon anlamına geldiğini söyleyen Erbakan, "Ülke ve millet olarak bu acı gerçeği yaşayarak görüyoruz. Döviz kurundaki artış devam ettikçe enflasyon da artmaya devam edecek. Eğer döviz kurlarındaki astronomik artış nedeniyle üç haneli enflasyon noktasına gelirsek, yeni Türkiye eski Türkiye'den dahi beter bir noktaya gelmiş olacak. Eğer bu krizden çıkmak, Türk lirasının değerini korumak, enflasyondan kurtulmak istiyorsak, ülkemizde üretim iklimini oluşturmamız, üretim kapasitemizi artırmamız, üretmemiz, ihraç etmemiz, dış ticaret açığımızı kapatmamız gereklidir. Kaynak ihtiyacımızı dış borçla karşılamak yerine milli kaynak paketleriyle karşılamamız gereklidir” ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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