Fatih Erbakan'dan ''Mansur Yavaş'' çıkışı: Aday olmalı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olmasını gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı için aday tartışmaları devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Mansur Yavaş, adaylık için konuşulurken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın ardından bir parti liderinden daha 'Mansur Yavaş aday olmalı' çıkışı geldi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Millet İttifakı'nın adayının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olmasını gerektiğini söyledi.

Tv100'de yayınlanan Pazar Siyaseti'nde Pınar Işık Ardor'un sorularına yanıt veren Erbakan, adaylık konusunda Mansur Yavaş'ı işaret etti.

Millet İttifakı'nın adayının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olmasını gerektiğini savunan Erbakan, seçimin ikinci tura kalması halinde şartlarını ortaya koymak kaydıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini bir kez daha yineledi. .