Fatih Erbakan'dan 'İstanbul' teşekkürü

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ocak ayında İstanbul genelinde üye sayısının 50.763’e çıkmasından dolayı teşekkür mesajı yayımladı.

Seçim çalışmalarını hızlandıran Yeniden Refah Partisi Türkiye genelinde üye sayısını artırmak için harekete geçti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul'daki seçim ve partiye üye yapma çalışmalarıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada İstanbullulara teşekkür etti.

Fatih Erbakan yaptığı paylaşımda, "Ocak ayında 8806 yeni üye kaydı yaparak, il genelinde üye sayısını 50.763'e çıkaran İstanbul il teşkilatımıza ve partimize bu teveccühü gösteren İstanbul halkına teşekkür ediyoruz." dedi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kayıtlarına göre son dönemde kurulan siyasi partilerden Yeniden Refah Partisi'nin üye sayısı 165 bin 418 olarak açıklanmıştı.

Öte yandan Yeniden Refah Partisi'nin Ankara Altındağ 2. Olağan Kongresi bugün Cemil Meriç Kültür ve Kültür Merkezi'nde saat 13:00'te gerçekleştirilecek.

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