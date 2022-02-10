Fatih Erbakan'dan Ayşenur Arslan çıkışı: Kabul edilemez

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gazeteci Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) ile ilgili açıklamalarına tepki göstererek, “Kıbrıs’taki Müslüman Türk varlığını ortadan kaldırmaya yönelik plan ve eylemler karşısında kurulan Türk Mukavemet Teşkilatı’nı ‘illegal oluşum’ olarak tanımlamaya çalışan televizyon sunucusunun bu tavrı ve ifadeleri asla kabul edilemez. Kendini bilmez kişilerin tarihi gerçekleri ters yüz etme ve çarpıtma çabaları bugüne kadar olduğu gibi bugün ve bundan sonra da sonuçsuz kalacaktır” dedi.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, yaptığı yazılı açıklamada, gazeteci Ayşenur Arslan'ın terör örgütü EOKA'nın saldırılarına karşı Kıbrıs Türk halkını korumak için kurulan Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı'nı hedef alarak, 'illegal ve suikastçı' ifadelerine tepki gösterdi.



Erbakan, "Kıbrıs'ta 1955 yılında EOKA'nın silahlı eylemlere başlaması ve Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakını tek hedef olarak ortaya koyması ile adadaki Türk halkının can ve mal güvenliği ciddi bir tehdit altına girdi. Başpiskopos Makarios'un 1954 yılında Grivas ile müştereken Yunanistan'dan Kıbrıs'a silah sevkiyatını başlatma kararından sonra, 'Enosis ve yalnız Enosis' sloganıyla başlattığı terör faaliyetleri karşısında Kıbrıs Türklerinin can ve mal emniyetlerini sağlamak amacıyla Dr. Burhan Nalbantoğlu, Rauf Denktaş ve M. Kemal Tanrısevdi tarafından Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) kuruldu. 1 Ağustos 1958 tarihinden itibaren de TMT'nin Kıbrıs'taki örgütlenmesini bizzat Türkiye'nin üslendiğini unutulmamalıdır. Yeniden Refah Partisi olarak bu ve benzeri hezeyanların daima karşısında olacağız. Kıbrıs'ın Yunanistan'ın Megalo Idea (büyük amaç) doğrultusunda Yunanistan'a ilhakını ön gören Enosis planı dahilinde, Kıbrıs'taki Müslüman Türk varlığını ortadan kaldırmaya yönelik plan ve eylemler karşısında kurulan Türk Mukavemet Teşkilatı'nı ‘illegal oluşum' olarak tanımlamaya çalışan televizyon sunucusunun bu tavrı ve ifadeleri asla kabul edilemez. Kendini bilmez kişilerin tarihi gerçekleri ters yüz etme ve çarpıtma çabaları bugüne kadar olduğu gibi bugün ve bundan sonra da sonuçsuz kalacaktır” ifadelerini kullandı. (DHA) .