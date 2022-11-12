Fatih Erbakan: Asgari ücreti 14 bin TL yapacağız

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan canlı yayında seçim vaatlerini anlattı.

Haber Global'de "Buket Aydın ile Yüz Yüze" programının konuğu olan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan canlı yayında iktidara geldiklerinde yapacakları hizmetleri anlattı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, asgari ücret ile ilgili yaptığı konuşmada, "Bekar bir çalışanın aylık çalışma maliyeti 9 bin 750 TL haline gelmiş. Böyle bir asgari ücret milletimize yakışan bir şey değil. Enflasyon da dikkate alınırsa yüzde 50 artış yapılması lazım." diyerek asgari ücreti 14 bin liraya çıkaracaklarını söyledi.

İktidara geldiklerinde LGBT derneklerini kapatacaklarını söyleyen Erbakan, "CHP'ye de tepki var ama LGBT dernekleri de AK Parti zamanında açıldı. Tüm dinlerde yasaklanmış bir sapkınlıktır. İstanbul sözleşmesi de bunlarla ilgili. 6284 onun uzantısı ve uygulanması devam ediyor. İstanbul Sözleşmesi ailenin temeline konulmuş bir dinamit gibi" dedi.

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