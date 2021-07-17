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Fatih Altaylı’dan TRT yönetimine atanan Hilal Kaplan'a ağır sözler: Gazeteci değil görgüsüz

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan'ın TRT yönetimine atanmasına tepki gösterdi.

4 Saat Önce
2021-07-17 17:52:55
Fatih Altaylı’dan TRT yönetimine atanan Hilal Kaplan'a ağır sözler: Gazeteci değil görgüsüz

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Gazeteci Fatih Altaylı, dün akşam TV5'te yayınlanan “Konuşmadan Olmaz” programında Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından TRT yönetim kurulu üyeliğine atanmasına tepki gösterdi.

'BUNU ZATEN KABUL ETMEK BAŞLI BAŞINA BİR GÖRGÜSÜZLÜK'

TRT yönetimindeki atamalara tepki gösteren Fatih Altaylı, “Onlara gazeteci dediğiniz için sizi kınıyorum, gazeteci falan değiller” dedi.

Fatih Altaylı şöyle devam etti:

O bir devlet, kamu görevi. Özel bir televizyon değil. Bunu zaten kabul etmek başlı başına bir görgüsüzlük. Ne işin var ya senin. “Teşekkür ederim efendim beni bu göreve layık gördüğünüz için, ben gazeteciyim” bu cevap en yakışır cevaptır.”

'İSTENİLEN FETÖ'CÜ KURTARILIYOR'

Adil Öksüz'ü gözaltına alıp tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk eden savcı, bugün artık savcı değil. Çünkü sürüldüğü için, çünkü canından bezdirildiği için görevden alındı. Yani 15 Temmuz Kalkışmasının simgelerinden olan Adil Öksüz'ün tutuklanmasını isteyen kişi şu an savcı değil. Adil Öksüz'ün serbest kalmasında rol alanlar görevde.

FETÖ ile mücadele artık tavsatılmış bir mücadeledir. Yani istenilen FETÖ'cü kurtarılıyor, istenilmeyen isimler FETÖ'cü kisvesi altına sokulabiliyor. Bank Asya'ya para yatıranlar içeride, yasaklı veya işten çıkarıldı. Peki, o bankanın yöneticilerine bakın; bugün hangi kamu bankalarında, hangi pozisyondalar?

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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