Fatih Altaylı'dan Nagehan Alçı'ya: Bana yalancı, faşist diyen nerede?

Habertürk yazarı gazeteci Fatih Altaylı bugün kaleme aldığı yazısında Nagehan Alçı ile ilgili, 'Bana yalancı diyen, bana faşist diyen, Suriyeli falan yok, onlar kozmopolit diyen nerede? Nerede olacak, İmamoğlu ile beraber Rize'de. İmamoğlu'nun fotoğraf çok şey anlatıyor aslında' dedi.

Habertürk yazarı, gazeteci Fatih Altaylı bugün kaleme aldığı "O konutları da 5 müteahhit mi yapacak!" isimli yazısında göçmen sorununa değindi.

Altaylı, ülkenin ekonomik krizde olduğunu ve bugüne kadar gördüğü krizlerden daha ağır bir kriz olmasına, yasalarla çok fazla oynanmış olmasına ve devletin kurucu ilkelerine epey bir hasar verilmiş olmasına rağmen bunların hepsinin düzeltilebileceğini söyledi.

Altaylı daha sonra ise, "Bunların hiçbiri için bağırmadım, yalvarmadım. Bir tek şey için yalvardım. Şu göçmen meselesi için. İçişleri Bakanlığı'nın verdiği sayılarla konuşsak bile 4 milyona yakın Suriyeli var. Resmi olarak. Afgan'ı, Iraklısı, Orta Asyalısı, Afrikalısı, oralısı buralısı toplamı 7 milyona yakın, belki aşkın, düzenli ya da düzensiz göçmen" ifadelerini kullandı.

Ne ekonomik kriz ne kötü yönetim bu ülkenin geleceğini yok etmeyeceğini ifade eden Altaylı, bu kadar göçmenin bir ülkenin geleceğini yok edeceğini, bunu bir beka meselesi olduğunu söyleye söyleye dilinde tüy bittiğini ifade etti. Altaylı ayrıca bunları ifade ettiği için kendisinin faşistlikle ve ırkçılıkla suçlandığını belirtti.

"Sonunda toplumun, sözde toplum önderlerinden daha önce tehlikeyi görmesiyle şimdi herkes bu meseleyi konuşmaya başladı" diyen Altaylı olaya önce 'politika üretmekten aciz muhalefet'in uyandığını daha sonra ise iktidarın da uyanmış gibi yaptığını söyledi.

'ESKİ YÖNTEM'

Göçmen sorununu çözmenin en kolay yolunu, sorunu gündeme getirenleri içeri tıkarak iktidarın bulduğunu belirten Altaylı AKP için, "Sorundan söz edenleri içeri tıkmak. Eski yöntemdir. Bir ara Gülen Cemaati kötüdür diyenleri içeri tıkıyorlardı, komplolarla" dedi.

Altaylı, Göç İdaresi Başkanlığı'nın paylaştığı verileri de aktararak 2022 yılında 3.762.680 kayıtlı Suriyeli'nin Türkiye'de olduğunu ve bunun her yıl arttığını ifade etti.

'BANA YALANCI DİYEN, BANA FAŞİST DİYEN NEREDE?'

Altaylı yazısında daha önce Nagehan Alçı ile yaşadığı Beyoğlu'ndaki göçmen sorunu polemiğine de atıfta bulundu. Altaylı, "Ben abartıyordum. Ben uyduruyordum. Ben sallıyordum. Ben faşisttim. Şıracının şahidi Beyoğlu Belediye Başkanı idi. Beyoğlu'nda hiç göçmen falan yoktu. Beyoğlu kozmopolitti. Ben ne bilirdim ki, Beyoğlu'nu zaten" diyerek Beyoğlu'na dair videoların ortalıkta gezdiğini söyledi.

Altaylı sözlerine şöyle devam etti:

"Beyoğlu'ndaki bir sokağı Pakistanlılar işgal etmiş bayramın ilk günü, seks peşinde bağırıyorlar. İstiklal Caddesi'nde Türkçe konuşan yok. Yüzde 95'i erkek bir güruh. Sultanahmet Meydanı'ndaki, sahillerdeki, Adalar'daki görüntülere değinmiyorum bile"

Daha önce bu konuda polemiğe girdiği Nagehan Alçı'ya yüklenerek, "Peki İstanbul bayramı böyle kutlarken, bana yalancı diyen, bana faşist diyen, Suriyeli falan yok, onlar kozmopolit diyen nerede? Nerede olacak, İmamoğlu ile beraber Rize'de. İmamoğlu'nun fotoğraf çok şey anlatıyor aslında. Belli ki, İmamoğlu da ekibi doğru kurmuş, Rize'ye pervaneli uçakla gitmiş. İlginç manzara. Ama ekipte bazı eksik kişiler var. Kimler olduğunu siz de tahmin edersiniz. İnşallah bir dahaki geziye. Yoksa çok ayıp olur" dedi. .