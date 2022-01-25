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Fatih Altaylı'dan kendisine ''kalemi satılık'' diyen AK Partili vekile dava

Fatih Altaylı, kendisine 'Kalemi satılık' diyen AK Partili vekile dava açacağını açıkladı.

1 Saat Önce
2022-01-25 13:16:07
Fatih Altaylı'dan kendisine ''kalemi satılık'' diyen AK Partili vekile dava

Geçen günlerde Beşiktaş, Barbaros Bulvarı'nda yolda kalan otomobillerin videosunu Twitter'dan paylaşarak "Keşke biraz tuzlasalar" diyen, tuzlama yapıldığını görünce ise tweetini silen HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, kendisine "Kalemi satılık" diyen AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ı dava edeceğini açıkladı.

Altaylı, yazısının "Hadi kanıtla televoleci" başlıklı bölümünde, yolda kalan araçların videosunu koyma amacının yetkilileri tuzlama konusunda uyarmak olduğunu söylerken, "Sonra aşağıda tuzlama aracını görünce tweet'i sildim. Kıyamet koptu. Yahu pek çok tweetimi siliyorum ben. Muhatabı okuyunca ya da hatalı, yanlış bir şey yazdığımı, haksızlık yaptığımı düşününce siliyorum" dedi.

Altaylı,"bir grup trollün saldırıya geçtiğini" söylerken şöyle devam etti:

"Ben de onlara anladıkları dilden yanıt verdim. Fazlasına değmezler. Ancak bir troll var ki, onunla mahkemede hesaplaşacağız. Adı Alpay. Soyadı Özalan. Televolelerden hatırlarsınız kendisini. Şimdi vekil yapılmış. Bana 'Kalemini satan' demiş. Kendisini hemen dava etmelerini söyledim avukatıma. Hadi gelsin kalemimi sattığım kanıtlasın bakalım." .

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