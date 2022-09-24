Fatih Altaylı: 6’lı masada sonunda iki parti kalacak

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Siz gerçekten benimle birlikte misiniz?” çıkışını değerlendirdi.

“CHP'nin 6'lı masaya getireceği Cumhurbaşkanı adayı belli oldu. Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını açıkladı. Bana uyar da Türkiye'ye, seçmenin yüzde 50 artı 1'ine uyar mı onu bilemem” diyen Altaylı, şu değerlendirmelerde bulundu:

“O masadaki herkesin Kemal Bey'e sevgisi, saygısı, muhabbeti olduğunu biliyorum. Ama bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kayıtsız şartsız kabul edecekleri anlamına gelmiyor. Muhtemelen masada bu partilere hükümet üyelikleri teklif edilerek ikna edileceklerdir. Orada da iş kolay değil.

Ekonomide İyi Parti iyi bir kadro kurdu. DEVA ile nasıl paylaşacaklar? Gelecek ile siyasi etik yasası üzerinden bir anlaşma olsa da Dışişleri üzerinde nasıl mutabakata varacaklar? Saadet'te Temel Karamollaoğlu, Kemal Bey'e destek verecektir kuşkusuz ama bunu tabana nasıl yayacaklar?

Partilerin kendi dengeleri, liderlerin kendi siyasi gelecekleri söz konusu olacak ve Türkiye'nin en kritik seçimi olarak nitelendirilen bu seçime giderken büyük bir ihtimalle 6'lı masada sonunda iki parti kalacak. İyi Parti ve CHP.

Ancak Kılıçdaroğlu'nun kendi partisine sürekli olarak ‘Benimle misiniz' diye seslenmesinden anlaşılan CHP içinde bile ‘sindirim' sorunları var. Muhtemelen İyi Parti içinde de benzer sorunlar olacaktır. Bu durumda kilit partinin HDP olacağı çok açık.”