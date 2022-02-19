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Facebook, Yeniden Refah Partisi'nin sayfasını kapattı
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TIMETURK / POLİTİKA / Facebook, Yeniden Refah Partisi'nin sayfasını kapattı

Facebook, Yeniden Refah Partisi'nin sayfasını kapattı

Yeniden Refah Partisi, resmi Facebook sayfalarının partinin genel başkanı Fatih Erbakan'ın koronavirüs ile ilgili paylaşımları nedeniyle kapatıldığını duyurdu.

1 Saat Önce
2022-02-19 15:12:21
Facebook, Yeniden Refah Partisi'nin sayfasını kapattı

Yapılan açıklamada "Partimizin resmi Facebook sayfası kapatıldı! Onlar sesimizi kısmaya çalışsalar da bizler çok daha gür bir şekilde doğruları söylemeye devam edeceğiz" denildi.

Paylaşımda, "Onlar istiyor diye pes edecek değiliz. Milli görüş çizgisinde yola devam. Partimizin Facebook sayfası, Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan'ın 'Covid-19 hakkındaki gerçekleri ve doğruları haykırması' gerekçe gösterilerek kapatılmıştır. Onlar sesimizi kısmaya çalışsalar da bizler çok daha gür bir şekilde doğruları söylemeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan yapılan paylaşımda partinin yeni Facebook sayfasına da yönlendirme yapıldı.

ERBAKAN NE DEMİŞTİ?

Fatih Erbakan, daha önce yaptığı açıklamalarda BioNTech için kullanılan mRNA teknolojisiyle ilgili olarak, "mRNA demek insanın hücre çekirdeğine girmek demektir. Yarı insan yarı maymun çocuklar doğurmasına sebep olabilirsiniz. 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir" ifadelerini kullanmıştı.

Eşi ile birlikte Covid-19'a yakalanan Erbakan, "Gerek eşim gerekse bendeniz, her sene sonbahar ve kış aylarında geçirilen üst solunum yolu enfeksiyonu hastalıkları ile aynı semptomlara neden olan bir hastalık için, her geçen gün kalp krizinden ölüm ve görme kaybı gibi korkunç yan etkileriyle karşılaşılan, faz aşamaları tamamlanmamış, ruhsatsız birtakım sıvıları kendimize enjekte ettirmediğimize şükrediyoruz. Şimdiye kadar aşı olmadık, bundan sonra da olmayı asla düşünmüyoruz" demişti. .

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