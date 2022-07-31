Ethem Sancak'ın yeni partisi belli oldu

AK Parti'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildikten sonra istifa eden Ethem Sancak, Doğu Perinçek'in lideri olduğu Vatan Partisi'ne katılıyor.

İş insanı Ethem Sancak, katıldığı bir panelde AK Parti'nin kuruluşuyla ilgili "Biz Amerika'nın desteğiyle iktidara geldik" demesinin ardından AK Parti'den kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Sancak, kararı öğrenmesinin ardından partisinden istifa etmişti.

Sancak, Vatan Partisi'ne katılacak. Sancak, Vatan Partisi İstanbul il Merkezi'nde partinin genel başkanı Doğu Perinçek'in de katılımıyla basın toplantısı gerçekleştirecek. 2 Ağustos Salı günü gerçekleştirilecek toplantıda Ethem Sancak, geçtiğimiz hafta Vatan Partisi heyetiyle Moskova'ya gitmesi hakkında da bilgi verecek. .