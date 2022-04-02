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TIMETURK / POLİTİKA / ''Ethem Sancak bunu çoktan hak etmişti''

''Ethem Sancak bunu çoktan hak etmişti''

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan kaleme aldığı yazısında ''Sancak bunu çoktan hak etmişti. AK Parti ihraç adımında geç bile kaldı' ifadelerini kullandı.

2 Saat Önce
2022-04-02 09:25:16
''Ethem Sancak bunu çoktan hak etmişti''

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "Biz Amerika'nın desteğiyle iktidara geldik" sözlerinin ardından kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilen Ethem Sancak için "İki şey söyleyeceğim. Bir, Ethem Sancak bunu çoktan hak etmişti. İki AK Parti ihraç adımında geç bile kaldı" ifadelerini kullandı.

Ethem Sancak'ın, Moskova'da Rus kanalına yaptığı "Bayraktar'ları satarken böyle kullanılacağını bilmiyorduk" açıklamasını hatırlatan Hakan, Ethem Sancak'ın zapt edilmezliğinin, AK Parti'nin canına tak ettiğini dile getirdi. .

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