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TIMETURK / POLİTİKA / ''Eskimo usulü'' balık avlayan CHP'li başkanlar tipiye yakalandı

''Eskimo usulü'' balık avlayan CHP'li başkanlar tipiye yakalandı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in ev sahipliğinde, yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık avlayan CHP'li belediye başkanları, tipiye tutuldu.

45 Dakika Önce
2022-01-16 13:24:11
''Eskimo usulü'' balık avlayan CHP'li başkanlar tipiye yakalandı

Ardahan Belediye Başkanı Demir'in davetlisi olarak kente gelen İstanbul Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın ile diğer davetlilerin ilk durağı belediye binası oldu.

Kentte çeşitli ziyaretlerde bulunan CHP'li belediye başkanları daha sonra Çıldır ilçesindeki Çıldır Gölü'ne geçti. Ardahan Belediye Başkanı Demir, burada kendi elleriyle tüm belediye başkanlarına ve davetlilere yöreye özgü kalpaklardan hediye etti. Kısa bir konuşma da yapan Demir "Şu an Çıldır Gölü üzerindeyiz. Gölün üzeri tamamen buzla kaplı, doğal bir buz pateni alanı. Türkiye'nin bakir kalmış alanlarından bir tanesi. Tüm konuklarımıza 'Edirne'den Ardahan'a hoş geldiniz' diyorum ve burada ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğumu belirtmek isterim" dedi.

Aynı zamanda TRT Türk Halk müziği sanatçısı olan Ardahan Belediye Başkanı Demir, atlı kızaklar üstünde davetlilere türkü söyledi. Atlı kızaklarla göl üzerinde bir süre gezen belediye başkanları daha sonra Eskimo usulü balık avladı. Balık avladıkları sırasında çıkan tipi nedeniyle zor anlar yaşayan belediye başkanları, atlı kızaklara binerek göl üzerinden uzaklaştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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