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Eski CHP’li vekil: Kemal Kılıçdaroğlu Kuran-ı Kerim'i ezbere biliyor

CHP'li eski Milletvekili Ensar Öğüt, katıldığı yayında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun hafız olduğunu söyledi.

3 Saat Önce
2022-10-09 13:46:21
Eski CHP’li vekil: Kemal Kılıçdaroğlu Kuran-ı Kerim'i ezbere biliyor

KRT TV canlı yayınına konuk olan CHP'li eski Milletvekili Ensar Öğüt, partisinin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun hafız olduğunu söyledi.

"KURAN-I KERİM'İ EZBERE BİLİYOR"

Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Başkanı olduğu dönemde umreye gittiğini belirten Öğüt, "İbadetini yapar. Ben hacca gittiğimde yanına gittiğimde inanın samimi söylüyorum Kuran-ı Kerim'i ezbere biliyor. Ayetleriyle birlikte ezbere biliyor." dedi.

"BÜTÜN TÜRKLER ALEVİDİR"

"Bu kadar mütevazı bir insan namazını da kılıyor, ibadetini yapıyor." ifadelerini kullanan Öğüt, "Alevi diyorlar. Bütün Türkler Alevidir. Aleviler Muaviye'ye karşı olan Müslümanlardır. Bu Müslümanlar ibadetini camide de yaparlar cemevinde de yaparlar." diye konuştu. .

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