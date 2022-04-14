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TIMETURK / POLİTİKA / Eski bakan parti kuruyor

Eski bakan parti kuruyor

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Bakan Ali Babacan’ın ardından AK Parti’li eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in de yeni parti kurma hazırlığında olduğu öğrenildi.

1 Saat Önce
2022-04-14 10:12:26
Eski bakan parti kuruyor

Türkiye'de 2018 seçimlerinden itibaren uygulanmaya başlanan 50+1 sistemi nedeniyle çok sayıda yeni parti de Türk siyaset hayatına katıldı. AK Parti cephesinde Davutoğlu ve Babacan'ın parti kurmasının ardından yeni bir isim daha kendi partisini kurmak için harekete geçti.

ANKARA'DA GENEL MERKEZ BİNASI ARIYOR

Oda TV'de yer alan habere göre Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, parti kurmak için hazırlıklara başladı. Ayrıca Şahin'in yeni partisi için Ankara'da bina arayışında olduğu da öne sürülen iddialar arasında.

TOPLANTILARDAN İLK GÖRÜNTÜ GELDİ

Şahin'in kurmayı planladığı partinin ikinci adamının eski DYP ve AK Parti Milletvekili Saffet Kaya olduğu ve partinin toplantı ve özel görüşmelerinin Kaya'nın ofisinde yapıldığı bildiriliyor.

Saffet Kaya'nın ofisinde yapılan İdris Naim Şahin'in başkanlığındaki ilk toplantıya katılan isimler ise şöyle: Kayseri'den iş insanı Halil İbrahim Çevik, Bursa'dan Dursun Akdağ, Halil İbrahim Kara ve Saffet Kaya.

İşte ilk toplantılardan gelen ilk fotoğraf:

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Kaynak: ODA TV .

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