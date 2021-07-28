Eski AK Partili vekil Zeydan, CHP'ye katıldı
Eski AK Parti Hakkâri Milletvekili Rüstem Zeydan, CHP'ye katıldı.
2021-07-28 18:33:02
Zeydan, Twitter'da yaptığı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelen davet üzerine CHP'ye katıldığını duyurdu. Zeydan, “Genel Başkan Sn. Kemal Kılıçdaroğlu‘nun nazik davetleri üzerine Cumhuriyet Halk Partisi‘ne katıldım. Kamuoyuna sevgi dolu saygılarımla duyurulur” dedi.
Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkez'de bir araya gelen Zeydan'a rozetini CHP lideri taktı.
AK Parti'nin fahri kurucusu Rüstem Zeydan, Ağustos 2019'da AKP'den istifa etmişti.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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