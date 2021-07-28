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Eski AK Partili vekil Zeydan, CHP'ye katıldı

TIMETURK / POLİTİKA / Eski AK Partili vekil Zeydan, CHP'ye katıldı

Eski AK Partili vekil Zeydan, CHP'ye katıldı

Eski AK Parti Hakkâri Milletvekili Rüstem Zeydan, CHP'ye katıldı.

3 Saat Önce
2021-07-28 18:33:02
Eski AK Partili vekil Zeydan, CHP'ye katıldı

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Zeydan, Twitter'da yaptığı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelen davet üzerine CHP'ye katıldığını duyurdu. Zeydan, “Genel Başkan Sn. Kemal Kılıçdaroğlu‘nun nazik davetleri üzerine Cumhuriyet Halk Partisi‘ne katıldım. Kamuoyuna sevgi dolu saygılarımla duyurulur” dedi.

​Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkez'de bir araya gelen Zeydan'a rozetini CHP lideri taktı.

AK Parti'nin fahri kurucusu Rüstem Zeydan, Ağustos 2019'da AKP'den istifa etmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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