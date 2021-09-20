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Esk CHP’li vekil Mengü hayatını kaybetti

Eski CHP Milletvekili Şahin Mengü, beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti.

4 Saat Önce
2021-09-20 12:33:10
Esk CHP’li vekil Mengü hayatını kaybetti

Bir dönem Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreterliği de yapan eski CHP eski milletvekili Şahin Mengü, hayatını kaybetti. 73 yaşındaki Mengü'nün evinde düştükten sonra hayatını kaybettiği belirtildi.

Zafer Partisi Genel Sekreteri İsmail Koncuk Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Başkan Yardımcımız Sn Burak Mengü'nün muhterem babası Şahin Mengü Hakka yürümüştür." ifadelerini kullandı.

ŞAHİN MENGÜ KİMDİR?

Şahin Mengü, 4 Nisan 1948'de Kastamonu İnebolu'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Serbest avukat olarak çalıştı.

Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri ve Türk Eğitim Derneği Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. İyi düzeyde İngilizce bilen Mengü, evli ve 2 çocuk babasıdır.

22 Temmuz 2007 Genel seçimlerinde CHP' den Manisa milletvekili seçildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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