Ertuğrul Özkök'ten Sedat Peker'e ''prim'' yanıtı

Sedat Peker, dün ‘Deli Çavuş’ isimli Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ertuğrul Özkök’ün Mehmet Cengiz’den prim aldığını söylemişti. Gazeteci Ertuğrul Özkök, Peker’in iddialarına yanıt verdi.

Sedat Peker, mayıs ayında Mehmet Cengiz ile röportaj yapan ve ‘size beşli çete denmesinde çok üzülüyorum' ifadelerini kullanan Ertuğrul Özkök için, ‘Hürriyet'in başındayken de prim alıyordu şimdi de prim alıyor' iddiasında bulunmuştu.

Ertuğrul Özkök ise, Cumhuriyet'ten Nagihan Yılkın'a yaptığı açıklamadı, iddiaları yalanladı.

Özkök şunları söyledi;

Herkesin beni eleştirme hakkı vardır. Yaptığım mülakat konusunda ailemden de arkadaş grubumdan da eleştiri aldım. 75 yıllık hayatımda sadece patronum Aydın Doğan'dan prim aldım. Aydın Bey'den aldığım primlerin hepsinin vergisi ödenmiş bankaya resmi hesaplardan aktarılmıştır. Yurt dışında hiçbir bankada hesabım yoktur, malım mülküm yoktur.

Hakkındaki iddialara ilişkin savcılığın harekete geçmesi gerektiğini söyleyen Özkök, 'Hakkımda prim aldığım iddiası varsa Mali Şube, MASAK, Maliye Bakanlığı ve Savcılık harekete geçip soruşturma yapmalıdır' yorumunda bulundu.