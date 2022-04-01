Erkan Mumcu: Siyaset kadro ve program işidir

Kültür ve Turizm eski Bakanı Erkan Mumcu, siyasetin tekil bir meslek olmadığını belirterek, “Siyaset kadro ve program işidir. Tekil bir meslek değildir, toplumsal bir olgudur, ideolojik bütünlük, isabetli, tutarlı programı ve kadroyu gerektirir” dedi.

Kültür ve Turizm eski Bakanı Erkan Mumcu, www.ilkhavadis.com Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci-Yazar Müslüm Aktürk'ün gündeme ilişkin sorularını yanıtlarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir süre önce yaptığı görüşmenin kamuoyuna yansıyan kısmında bir takım senaryoların yakıştırıldığını ancak söz konusu görüşmede siyasi içeriğin yer almadığını hatırlattı.

“Dünya zor bir süreçten geçiyor ve Türkiye haliyle bundan etkileniyor. Deneyimli bir siyasetçi olarak böyle bir dönemde elinizi taşın altına koymayı düşünmüyor musunuz?” şeklindeki soru üzerine Erkan Mumcu, şunları söyledi:

“Hariçten gazel okumayı sevmem. Bizim memlekette bir söz vardır; ‘kuş alayıyla uçar' şeklinde. Futbol maçlarında oyunun düzenine, planına göre kadro kurulur. İdeolojik tutarlılık, gerçekçi, akılcı, program ve bunları uygulayabilecek bir kadro işidir siyaset. Tekil varlıkla olacak iş değil. Zor meseleler var elbette ama aşılması imkânsız değil. İyi fırsatlar var Türkiye'nin önünde. Özelikle uluslararası konjonktür Türkiye'ye hem siyasi, hem de iktisadi avantaj sunuyor.”

TÜRKİYE'NİN SAYGINLIĞI ARTIYOR

Erkan Mumcu, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasındaki arabuluculuk girişimini başarılı bulduğunu belirterek, “Rusya-Ukrayna arasındaki arabuluculuk görevi Türkiye'nin önemini hatırlatıyor ve bu konudaki politika başarıyla yürütülüyor, Türkiye'nin saygınlığını artırıyor.” ifadesini kullandı. .