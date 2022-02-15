Erkan Mumcu, Erdoğan'la yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı

Erkan Mumcu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğünü doğrulayarak görüşmenin detaylarını anlattı.

Erkan Mumcu Independent Türkçe'ye yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğünü, ancak görüşmenin uzun süre önce olduğunu söyledi.

Görüşmenin yeni olmadığına değinen Mumcu, "Bugünün olayı değil. Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev değişikliğinden hemen önceydi. Yoğun orman yangınlarının olduğu günlerdeydi" ifadelerini kullandı.

Davetin Cumhurbaşkanı'ndan geldiğini ifade eden Mumcu, görüşmenin içeriğini şu sözlerle anlattı:

“Çok uzun zamandır, 10 yıldan daha uzun zamandır hiçbir temasımız olmadığı için, daha çok hal hatır sorma biçiminde geçti, aile ve çoluk çocuk hakkında hasbihal ettik.”

Görüşmenin yarım saat bile sürmediğini söyleyen Mumcu, "Daha fazla vakitlerini almak istemediğimi beyan ederek müsaade istedim. Hatta tam olarak kurduğum cümle 'Efendim memleket yanıyor, ben sizin vaktinizi almak istemem' şeklindeydi" dedi. .