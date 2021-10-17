Erdoğan yurt dışına gidiyor: Cumhurbaşkanlığına Fuat Oktay vekalet edecek
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Angola Cumhuriyeti, Nijerya Federal Cumhuriyeti ve Togo Cumhuriyeti'ne ziyaretleri dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek.
2021-10-17 07:38:29
Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tezkereye göre, Erdoğan, 17-20 Ekim'de Angola Cumhuriyeti, Nijerya Federal Cumhuriyeti ve Togo Cumhuriyeti'ne ziyaretlerde bulunacağından bu ülkelerden dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay vekalet edecek.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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