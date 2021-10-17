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TIMETURK / POLİTİKA / Erdoğan yurt dışına gidiyor: Cumhurbaşkanlığına Fuat Oktay vekalet edecek

Erdoğan yurt dışına gidiyor: Cumhurbaşkanlığına Fuat Oktay vekalet edecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Angola Cumhuriyeti, Nijerya Federal Cumhuriyeti ve Togo Cumhuriyeti'ne ziyaretleri dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek.

11 Saat Önce
2021-10-17 07:38:29
Erdoğan yurt dışına gidiyor: Cumhurbaşkanlığına Fuat Oktay vekalet edecek

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre, Erdoğan, 17-20 Ekim'de Angola Cumhuriyeti, Nijerya Federal Cumhuriyeti ve Togo Cumhuriyeti'ne ziyaretlerde bulunacağından bu ülkelerden dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay vekalet edecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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