Erdoğan yarın açıklayacak: İşte Türkiye yüzyılı!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin yeni yüzyılına dair yeni program ve hedeflerin yer aldığı “Türkiye Yüzyılı” vizyonunu yarın açıklayacak. İşte 11 siyasi partinin davet edildiği programdan detaylar…

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yeni yüzyılına dair yeni program ve hedeflerin yer aldığı “Türkiye Yüzyılı” vizyonunu yarın açıklayacak.

100'üncü yaşına girmeye hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti'ni kesintisiz 20 yıldır yöneten AK Parti, yeni yüzyılı şekillendirecek program, proje ve hedeflerle halkın karşısına çıkacak. Geride bırakılan 20 yılda ülkede ulaşımdan sağlığa, ekonomiden bilim ve teknolojiye, sanayiden tarıma, çevreden turizme birçok alanda önemli adımlar atan AK Parti iktidarı, “Türkiye Yüzyılı” ile Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına dair yeni vizyonunu ortaya koyacak.

ÜLKENİN GELECEK TASARIMI

AK Parti kurmayları, üzerinde aylardır çalışılan ve “ülkenin gelecek tasarımı” olarak niteledikleri “Türkiye Yüzyılı” lansmanının hazırlıklarını tamamladı. Vizyon belgesi niteliği taşıyan program, yarın Ankara Spor Salonu'nda vatandaşlarla paylaşılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2001'de kurulan ve 3 Kasım 2002'de iktidara gelen AK Parti'nin mega projelerden sosyal politikalara, dış politikadan demokratikleşme-özgürlüklere kadar öne çıkan bazı icraatlarını referans göstererek gelecek yıllara ilişkin hedeflerini paylaşması bekleniyor.

BELGEDE BUNLAR YER ALACAK

Özel bir ekibin üzerinde mesai yürüttüğü belgede sivil Anayasa, barışçıl politikalar, insan odaklı hedefler öne çıkacak. Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'nin gelecek yüzyılına ilişkin öngörülen perspektifleri içerecek belgede şu hususların yer alması öngörülüyor:

SİVİL ANAYASA: Başörtüsü ve aileye dönük 2 maddelik mini Anayasa değişikliği üzerinde son noktayı koymak üzere olan AK Parti'nin daha önce dile getirdiği yeni ve sivil Anayasa çağrısını tekrarlaması bekleniyor.

STRATEJİK BAKIŞ: Libya'da dengeleri değiştiren, Karadeniz'de kurulan tahıl koridoru ile olası gıda krizinin önüne geçen Türkiye'nin, bölgesel ve küresel aktör olarak dış politikada gelecekte izleyeceği barışçıl politikalar anlatılacak. Bunun yanı sıra güvenlik ve Türkiye'nin hassasiyetlerini içeren stratejiye ilişkin de ipuçlarının yer alması bekleniyor.

İNSAN ODAKLI HEDEFLER: Sosyal politikalardan özgürlüklere, eğitimden ekonomik hedeflere, kadına karşı şiddetin önlenmesinden aile ve inançlara ilişkin insanı esas alan hedeflere de değinilmesi planlanıyor.

VATANDAŞA ÇAĞRI: Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yüzyılın Türkiye açısından kritik önemine dikkat çekerek, vatandaşlardan 2023 seçimlerine yönelik hedefler konusunda destek isteyecek.

11 SİYASİ PARTİ DAVET EDİLDİ! MUSTAFA ŞEN: GELİN BİRLİKTE İNŞA EDELİM

“Türkiye Yüzyılı" tanıtım toplantısına Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Hür Dava Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Anavatan Partisi genel başkanları davet edildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Yeni Şafak'a yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yarın duyurulacak Türkiye Yüzyılı vizyonunun herkesi ‘kuşatıcı' olacağını söyledi. AK Parti'nin 20 yılının bu vizyonu hazırlamakla geçtiğini belirten Şen, “Türkiye'nin Yüzyılı'ndan bahsediyoruz. Oy versin vermesin, kimseyi dışlamıyoruz” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yarın duyurulacak Türkiye Yüzyılı vizyonunun ‘kuşatıcı bir dil' olacağını söyledi. Anadolu Yayıncılar Derneği'nin geleneksel Anadolu Sohbetleri'nde gazetecilerle bir araya gelen Şen, Türkiye Yüzyılı programının özünü anlattı.

HERKESLE BİRLİKTE YAPALIM

Şen şunları söyledi: “Kuşatıcı bir dil olacak. Büyük Türkiye yüzyılının içindeyiz biz aslında. AK Parti'nin 20 yılı büyük Türkiye yüzyılını hazırlamakla geçti. Ve bu Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı. Türkiye Yüzyılı dememizin sebebi, kendisine oy versin vermesin herkesle birlikte yapmak istiyor. Biz hep beraber dünyayı kasıp kavuran Kovid-19 salgınında sağlık alt yapımızla vatandaşımızın perişan olmasına müsaade etmedik.”

BİZ KİMSEYİ DIŞLAMIYORUZ

“Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında şimdi Togg banttan iniyor, oy ver ya da verme o araba senin. Bu araba AK Parti'nin ya da AK Parti Genel Başkanının arabası değil. Koca koca şehir hastaneleri AK Parti'nin hastaneleri değil. AK Parti'nin yüzyılından değil, Türkiye'nin ‘Türkiye Yüzyılı'ndan bahsediyoruz. Böyle bir kuşatıcılık olacak. Bana oy vermeyebilirsin ama Türkiye'de yapılan büyük işleri de takdir etmek yakışır. Bunu yaparken de herhangi bir kimseyi dışlamıyoruz.”