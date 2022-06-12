Erdoğan: Miçotakis ataların iyi bilir, faturası ağır olur!

Van ziyareti sırasında gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Biz adamın lafına inanırız. Adam olmayanın değil. Yemezler Miçotakis yemezler. Bu milletin mayası dalgaya gelmez. Miçotakis ataların iyi bilir, faturası ağır olur' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü Van ziyareti sırasında gençlerle bir araya geldi.

Buradaki konuşmasına, Adana'da yapılan gençlik buluşmasının ardından meydana gelen kazada 3 gencin vefat ettiğini hatırlatarak başlayan Erdoğan, "Onlar tabii bizim unutamayacağımız şehitlerimiz, gelin önce onların ruhuna birer Fatiha okuyalım, ondan sonra programımıza başlayalım." dedi.

Gençlerle bir araya gelmelerine vesile olanlara teşekkür eden Erdoğan, Van'a ayak bastıkları andan itibaren kendilerini coşkuyla ve sevgiyle bağrına basan tüm Vanlılara şükranlarını ifade etti. Erdoğan, "Van'daki bu muhteşem görüntünün masa başında, biliyorsunuz, ısmarlama Türkiye fotoğrafları çizmeye çalışanlara ibret olmasını da temenni ediyorum." diye konuştu.

Toplu açılış töreniyle resmen hizmete aldıkları tüm yatırımların hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, bir süredir il ziyaretlerinde vatandaşlarla buluşmalarının akabinde gençlerle de bir araya geldiklerini anımsattı.

Gençlerin heyecanından, dinamizminden istifade ettiklerini ve adeta kendilerini yenilediklerini belirterek, bu programlara büyük önem atfettiğini söyleyen Erdoğan, "Son 1 yılda Van'la birlikte 22'nci gençler buluşmamızı gerçekleştirmiş oluyoruz. Hani birileri diyor ya 'AK Parti'nin gençlerde tabanı yok' filan diye, buyurun gençler burada. Şu anda biz gençlerde hiçbir partiyle mukayese edilemeyecek üye sayısına sahibiz." dedi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan'dan partinin genç üye sayısına ilişkin bilgi alan Erdoğan, şöyle devam etti:

"1,5 milyon partimizin sadece gençlik kolları olarak üyemiz var. Tümünü aldığımız zaman şu anda üye sayımız yaklaşık 11,5-12 milyona ulaştı. Fakat bizim kadın kollarında da üye sayımız çok yüksek, yani orada da şu anda 3,5-4 milyon şu anda kadınlarda üye sayımız var. Erkan Bey'in pek hoşuna gitmedi bu, ben tabii biraz istikrarlı konuşuyorum, o da '5-5,5' filan diyor. Bütün bu üye sayılarıyla diğer partilerin tamamını toplayın bizim partimizin üye sayısına ulaşamazlar ama şimdi ben buradan ekranları başında bizi izleyen bütün AK Parti'li kardeşlerime sesleniyorum, üye kardeşlerime sesleniyorum, her biriniz birer üye daha yapsanız bu 11,5 ne olur? 23 olur, 23 milyona zaten çıktığın anda bu 2023'ün nesidir? Habercisidir. Ben şu anda sizi burada görüyorum, diyorum bu işi bitirdiniz zaten."

"Şu anda altılı masa ne yapacağını şaşırmış vaziyette"

Erdoğan, seçime bir yıl olduğunu ifade ederek, "Bazıları çok merak ediyor. Bay Kemal diyor ki 'Seçim tarihini açıkla'. Ya neyi açıklayacağım, seçimin tarihi belli. Ne zaman? Önümüzdeki yılın haziranında seçim var ama bu ikide bir 'Göreceksiniz kasımda seçim var' diyor. Bay Kemal kasımda seçim yok, seçim önümüzdeki yılın haziranında, kendini oraya hazırla. Sen önce aday mısın, değil misin onu bir açıkla. Ya adaylığını açıkla, eğer sen aday değilsen adayını açıkla ama bunun her ikisi de şu anda yok. Şu anda altılı masa ne yapacağını şaşırmış vaziyette. Bizim böyle bir derdimiz var mı? Yok, ve biz yola şu anda Sayın Bahçeli ve ekibiyle beraber Cumhur İttifakı olarak yürüyoruz." diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde Efes-2022 tatbikatına katıldıklarını anımsatan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Birlikte oradan bir yerlere mesaj verdik, nereye verdiğimizi anlıyorsunuz değil mi? Onlar da anlamış olacaklar ki hemen bir toplantı yaptılar üçlü, onlarınki altılı masa değil üçlü masa. Bir momentum açıkladılar, bu momentumla da artık bundan sonra Türkiye'nin aleyhinde herhangi bir açıklama, konuşma yapmayacağız. Bana da Dışişlerinden arkadaşlar 'Böyle böyle, bu konuda söyleyecek bir şeyiniz var mı'. Söyleyeceklerimizi biz zaten söyledik, dolayısıyla yeni söyleyeceğimiz bir şey yok biz adamın lafına inanırız, adam olmayanın değil. Seni ben Vahdettin Köşkü'nde ağırlayacağım, yemek ikram edeceğim, o yemekte seninle bir şeye varacağız, mutabakata, 'Bundan böyle biz direkt olarak ikimiz konuşalım, aramıza üçüncü kişileri sokmayalım' tamam. Ya aradan 15 gün geçti, 3 hafta geçti sen gidiyorsun Amerika'ya, Amerika'da Senato'da kalkıp Türkiye'nin aleyhinde konuşma yapıyorsun, F16'larla ilgili konuşma yapıyorsun, yemezler Miçotakis, yemezler. Her şeyden önce bu milletin mayası öyle dalgaya malgaya gelmez. Biliyorsun, bu dalga malga, filan falan bunları geçmişte ataların senin çok iyi bilirler, tekrar yeniden bunları yenilemeye kalkmayın, faturası ağır olur."

"Batı'nın siyasetine güven olmaz"

Yunanistan'da kurulan üsleri hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"5 artı 4 üsler kuruldu, ne kurarsanız kurun. 'O kurulan üsleri niçin yaptınız' filan diye sorduğumuz zaman verdikleri cevap çok manidar; 'Ruslara karşı' diyorlar. Ya 'Ruslara karşı' diyorsunuz da Ukrayna'ya karşı Rusların karşısında ne yaptınız, Ukrayna'nın yanında durabildiniz mi, Ukrayna'ya destek verebildiniz mi? Her şeyleri yalan. Bu Batı'ya güven olmaz. Batı'nın alacaksan ilmini alırsın, sanatını alırsın ama siyasette Batı'nın siyasetine güven olmaz. Bunlar bizi Avrupa Birliği'nde bile işte sene 63, o günden bugüne ne yapıyorlar, hala oyalıyorlar. Ne zaman başladı? Aslında 59'da başladı ama o gün bugün hep oyaladılar, niye? Ya bunlarda yalan, aman ya Rabbi, almış başını gidiyor, dürüstlük yok bunlarda, dürüstlük bizim milletimizde var."