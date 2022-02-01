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Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati'yi resmi törenle karşıladı
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Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati'yi resmi törenle karşıladı

Başkan Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necib Mikati'yi resmi törenle karşıladı.

1 Saat Önce
2022-02-01 17:29:13
Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati'yi resmi törenle karşıladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Lübnan Başbakanı Necib Mikati'yi resmi törenle karşıladı.

Mikati'nin bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Başkan Erdoğan, Mikati'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Mikati'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde İstiklal Marşı ile Lübnan milli marşı çalındı. Mikati, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Mikati, merdivenlerde Türkiye ve Lübnan bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Erdoğan ve Mikati, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısına katılacak.

Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu. AA .

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