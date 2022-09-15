Cumhurbaşkanı Erdoğan “Temenni ederim ki fırsat bulursak biz de bu merasimde bulunmak isteriz” dediği Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze törenine katılmaktan vazgeçti… Peki neden Erdoğan, Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze törenine neden katılmaycak? Erdoğan’ın bu kararında Londra yönetiminin uyguladığı protokol kurallarıyla Cumhurbaşkanı’nın Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamındaki yoğun programının önemli rol oynadığı belirtiliyor.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Geçtiğimiz hafta yaşamını yitiren Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze törenine Türkiye'den kimin katılacağı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce 'Gidebilirim' dediği İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in cenaze töreninde Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu temsil edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cenaze törenine katılmayacağı anlaşıldı.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, 19 Eylül'de İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek olan II. Elizabeth'in cenaze törenine Türkiye'yi temsilen kendisinin katılacağını duyurdu. Çavuşoğlu, "Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesine Türkiye'yi temsilen ben katılacağım" ifadesini kullandı.

“GİDEBİLİRİM” DEMİŞTİ AMA PROGRAM DEĞİŞTİ

Birkaç gün önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenine katılacak mısınız" sorusuna şu cevabı vermişti:

“Taziye mesajımızı sosyal medyadan gönderdik. Tabii bizim de programlar vesaire var. Eğer programlar el verirse merasime katılmayı düşünüyorum. Ama bütün mesele bizim de kendi programlarımızla beraber bunu denk getirebilmek. Çünkü tanımadığım birisi değil. Buckingham Sarayı'nda iki kez görüşmemiz oldu. Temenni ederim ki fırsat bulursak biz de bu merasimde bulunmak isteriz.”

ŞARTLAR BELLİ OLUNCA…

Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenine neden katılmayacak? Erdoğan niçin vazgeçti?

Erdoğan'ın bu açıklamasından kısa süre sonra İngiliz hükümetinin, cenaze için ülke liderlerine yönelik kısıtlamalarını içeren şartları ortaya çıkmıştı. İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi (FCDO), "mümkünse" yabancı liderlerin İngiltere'ye ticari uçuşlarla gelmeleri gerektiğini tavsiye etmiş, Londra Heathrow Havaalanı'nın özel uçuş düzenlemeleri veya uçak park yeri için uygun olmayacağı konusunda uyarmıştı. FCDO, özel jetle seyahat etmekte ısrar eden liderlerin Londra çevresindeki “daha az yoğun havaalanlarına” yönelmeleri gerektiğini de sözlerine eklemişti. Bakanlık, havaalanları ve mekanlar arasında helikopter transferlerinin kullanımının da "şu anda gerçekleştirilen uçuş sayısı nedeniyle" yasaklandığını söylemişti.

Dünya liderlerine ayrıca 19 Eylül'de Westminster Abbey'deki cenazeye katılmak için kendi zırhlı devlet arabalarını kullanamayacakları ve bunun yerine batı Londra'daki bir siteden toplu olarak otobüsle gidecekleri söylenmişti.

Erdoğan'ın ayrıca Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) kapsamındaki yoğun programının da cenaze törenine katılamamasında sebep olduğu değerlendiriliyor.