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TIMETURK / POLİTİKA / Erdoğan koronavirüse yakalandı

Erdoğan koronavirüse yakalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını açıkladı.

3 Saat Önce
2022-02-05 15:25:45
Erdoğan koronavirüse yakalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyahesabından yaptığı açıklamada, kendisinin ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını şu ifadelerle duyurdu. "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz.

Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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