Erdoğan koronavirüse yakalandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını açıkladı.
2022-02-05 15:25:45
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyahesabından yaptığı açıklamada, kendisinin ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını şu ifadelerle duyurdu. "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz.
Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
YORUMLAR (0)