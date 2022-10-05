''Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nu bu mevzu özelinde paramparça etti''

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'nin başörtüsü teklifine yönelik tepkilerini değerlendirdi.

Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Nagehan Alçı, "Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu konuşma ile bu mevzu özelinde paramparça etti. Son dönemde hiçbir konuda Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na böyle net bir üstünlük kurmamıştı. Kemal Bey bu çıkışıyla Tayyip Bey'e müthiş bir pas attı. Erdoğan da o pası gol yaptı" ifadelerini kullandı.