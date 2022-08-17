Erdoğan'ın ''Selo kahvaltısı'' sözlerine Demirtaş'tan yanıt

Erdoğan'ın 'Selo kahvaltısı' sözlerine Demirtaş, 'Bu nasıl zekadır, nasıl bir yaratıcılıktır! Allah da sizi... Bildiği gibi yapsın' diye yanıt verdi.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Selo kahvaltısı" sözlerine yanıt verdi.

Erdoğan geçtiğimiz günlerde Çorum'da yaptığı konuşmada, "Bir poster görüyorum. Altılı masa menüsü diyorlar. Herhalde siz bu menüyü görmüşsünüzdür. Ne var masada yalan çorbası var, koltuk kebabı var, kandil dolması var, laf salatası var. Başka Selo kahvaltısı var. Başka Washington portakalı var. Ye yiyebildiği kadar" demişti.

Demirtaş, sosyal medyadan konuyla ilgili "Allah'ım, hikmetinden sual olunmaz ama zeka dağıtırken neden hepsini bunlara verip bizi mahrum bıraktın? Bu nasıl zekadır, nasıl bir yaratıcılıktır! Allah da sizi... Bildiği gibi yapsın. Vanlı kardeşlerim kusura bakmasınlar ama artık Van kahvaltısı yanında bir de Selo kahvaltısı diye bir şey var. Tek kuruş almadan, 81 ile bayilik veriyoruz. Bir tek Şakir'e yok çünkü her gün saray kahvaltısı yapıyor" paylaşımını yaptı. .