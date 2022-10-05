Erdoğan’ın Orta Asya açılımı Rusya’nın radarında!

Moskova merkezli Nezavisimaya Gazeta: Türkiye, eski Sovyet Cumhuriyetlerini yeni bir birlik altında topluyor!

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Türkiye'nin eski Sovyet Bloku ülkeleri ile artan ilişkileri Rusya'nın radarında… Moskova merkezli Nezavisimaya Gazeta adlı gazete, Türkiye'nin Türk cumhuriyetleriyle ortak birlik çalışmaları yürüttüğünü yazdı.

“Türkiye, eski Sovyet Cumhuriyetlerini yeni bir birlik altında topluyor” başlığıyla yayımlanan analiz haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekim ayında Kazakistan'ı ziyaret etmesinin beklendiği ifade edildi. Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde İznik'te Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya geldiği, Türk Devletleri Teşkilatında gözlemci statüsüne sahip olan Türkmenistan'ın yakında tam üye olabileceğine işaret edilen haberde Türkiye'nin Göçebe Oyunları'nda inisiyatifi ele aldığı kaydedildi.

KAZAKİSTAN, TÜRKİYE'YE ÇOK VEKTÖRLÜ GİRİŞİMLERDE DAR BİR KANAL OLARAK BAKIYOR

Gazetenin haberinde Rusya merkezli Uluslararası Araştırmalar Enstitüsünde Kıdemli Araştırmacı olan Aleksandr Knyazev'in, Kazakistan'ın şu anda bir yol ayrımında olduğunu düşündüğü kaydedildi. Gazeteye konuşan Knyazev, “Olayların gelişimine göre kararlar alan Astana, fırsatların hızla daraldığı bir ortamda çok vektörlü yapısını korumaya çalışıyor. Kazakistan, Türkiye'ye bu bağlamda bakıyor. Çok vektörlü girişimlerin uygulanması için dar bir kanal ancak belirleyici bir kanal değil” dedi.

TÜRKİYE İÇİN TRANS-HAZAR GÜZERGÂHI ÖNEMLİ

Türkiye için jeopolitik koşullarda Trans-Hazar güzergâhının özel bir önem taşıdığı belirtilen haberdeKnyazev'in Türkiye'nin çıkarlarının Çin'in çıkarları ile kesiştiği görüşüne yer verildi. Knyazev, “Yük taşımacılığı açısından çıkarları örtüşüyor ancak Hazar havzası ülkelerinden Avrupa ülkelerine enerji tedariki açısından ciddi bir şekilde ayrılıyor. Bu nedenle Kazak tarafı yük taşımacılığı alanında iş birliğine odaklanacak” dedi.

Gazetenin haberinde şu ifadelere yer verildi:

Ona göre önümüzdeki yıllarda büyük hacimli petrol ve gaz ihracatını Trans-Hazar güzergahı boyunca yönlendirmek imkansız. Uzmana göre Kazakistan bu rotalara güvenecek. Kazakistan bir transit ülke olmaya devam ediyor. Uzman, “Çin, mallarının Batı'ya ulaşımı için yeni bir kanal arıyor ve Türkiye bir ulaşım merkezi olmaya devam ediyor. Güney Kafkasya'daki Zengezur koridoru ile ilgili çözülmemiş bir sorun var. Ama görünüşe göre Ankara bunu çözmeyi umuyor” dedi.

Komşu Kırgızistan da Türkiye'nin ilgisinden payını almak istiyor. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Dünya Göçebe Oyunları'nın açılışına onur konuğu olarak davet edildi.

Aleksandr Knyazev, Kırgızistan'ın Ankara'dan küresel yardım beklemeye değmeyeceğini düşünüyor. Kırgızistan ve Türkiye'nin büyük ölçekli atılım projeleri olamaz, tıpkı diğer Orta Asya ülkeleri ile de olmadığı gibi.