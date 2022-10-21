Erdoğan’ın Çelebi’ye 3 çocuk tavsiyesi PKK bültenini kızdırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, geçtiğimiz Salı günü Mehmet Ali Çelebi’ye rozet taktığı esnada 3 çocuk tavsiyesi yapması tartışılmaya devam ediyor. PKK’ya yakınlığıyla bilinen Özgür Yaşam gazetesi bugünkü sayısında “27 yıl önce Çevik Bir’lerin söylediğini Erdoğan bugün söylüyor” manşetini attı.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçtiğimiz Salı günü Mehmet Ali Çelebi'ye rozet taktığı esnada 3 çocuk tavsiyesi yapması tartışılmaya devam ediyor. PKK'ya yakınlığıyla bilinen Özgür Yaşam gazetesi bugünkü sayısında “27 yıl önce Çevik Bir'lerin söylediğini Erdoğan bugün söylüyor” manşetini attı.

İYİ PARTİLİ ENSARİOĞLU'NDAN GÖRÜŞ

PKK'nın yayın organı olarak bilinen Özgür Yaşam, Erdoğan'ın açıklamalarına ilişkin eski bakan ve İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Salim Ensairoğlu ile görüştü. Gazete haberinde “MGK'nin 12 Aralık 1996 tarihli toplantısın sunulan ve ‘Kürtlerin sayısı Türkleri aşacak' tespitinin yer aldığı ‘Kürt Raporu'nda, ‘Üç çocuk cezalandırılsın' önerisi yer aldı. Doğru Yol Partisi'nden (DYP) Devlet Bakanı olarak MGK'de yer alan Salim Ensarioğlu, ‘Devlet bölücülük yapıyor” diyerek, raporu onaylamayacağını söyledi. Ensarioğlu'nu haklı bulan dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan, toplantı sonrası raporu MGK'ye iade etti. Ancak 1996'da MGK'de dışa vuran Kürt'e bakış, 26 yıldır değişmedi” ifadelerini yer verdi.

ENSARİOĞLU: İNSAN KENDİ EVLADINA SORAMAZ

İyi Partili Ensarioğlu'nun Erdoğan'a yönelik açıklamalarına da yer veren gazetede şu ifadeler yer aldı:

Erdoğan'ın açıklamalarını “çok çirkin” bulan Ensarioğlu, “Bir kadına ‘kaç yaşındasın' diye sormak, çocuk doğurmasını söylemesi, insan kendi evladına soramaz. 85 milyon canlı izliyor, bir kadına söylenenler çok çirkin bir şey. Arkasında kariyeri bırak, çocuk yap diyor. Kadının çalışmasını istemiyor. Üçüncüsü ise Kürt nüfusu üzerinden söylüyor” şeklinde konuştu.

ERDOĞAN: İSTİSMARA CEVAP YETİŞTİRMEYE GEREK YOK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Azerbaycan dönüşü uçakta, Çelebi'ye yönelik tavsiyesi ile alakalı gazetecilerin sorusunu cevapladı. Erdoğan, “Birisi İzmir Milletvekilli Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılım töreninde çok çocuk tavsiyesinde bulundunuz. Buradaki bir ifadeniz üzerinden HDP, CHP, Gelecek, Deva gibi partiler bunu istismar ettiler, “Kürtlere yönelik söyledi” dediler. Kürtleri mi orada kastettiniz?” şeklindeki soruya şu cevabı verdi:

“Ben her zaman açık açık en az 3 çocuk diyorum zaten. Bu benim gizli bir politikam değil ki. Böyle bir şeyi hiçbir zaman gizlemedim zaten. Orada da söylediğim çok açık ama onların istismarı bitmez. Onların istismarına cevap yetiştirmeye de gerek yok.” .