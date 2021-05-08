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Erdoğan’ın bir yılda yaşadıkları kitap oldu: Aşkınan Koşan Yorulmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020 yılındaki mesaisi 'Aşkınan Koşan Yorulmaz' isimli kitapta anlatıldı.

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08.05.2021 00:34:56
Erdoğan’ın bir yılda yaşadıkları kitap oldu: Aşkınan Koşan Yorulmaz

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2020 yılında yaptığı çalışmaları ve hizmetleri anlatan bir kitap hazırladı.

Kitapla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Her gün her saatini ülkesi için hizmet, eser ve değer üretme gayretiyle geçiren bir Cumhurbaşkanımız var hamdolsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın millete hizmet sevdasının geçen yılki kesitlerini ‘Aşkınan Koşan Yorulmaz' kitabında bir araya getirdik” dedi.

‘Aşkınan Koşan Yorulmaz' isimli 384 sayfalık kitaba ulaşmak için tıklayın.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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