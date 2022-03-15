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TIMETURK / POLİTİKA / ''Erdoğan'ı sevmeyin, nefret edin ama 'dünya lideri' olduğunu kabul edin''

''Erdoğan'ı sevmeyin, nefret edin ama 'dünya lideri' olduğunu kabul edin''

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Türkiye’nin Ermenistan, Yunanistan ve İsrail ile arasındaki pozitif yönde ilerleyen iletişim ve Rusya-Ukrayna ilişkileri konusundaki rolü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'dünya lideri' olduğunu ileri sürdü.

2 Saat Önce
2022-03-15 10:28:17
''Erdoğan'ı sevmeyin, nefret edin ama 'dünya lideri' olduğunu kabul edin''

Sabah yazarı Hıncal Uluç bugün kaleme aldığı yazısında, son dönemde dış politikada atılan adımlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rolünü anlattı ve “Böyle bir ortamda aramızın çok bozuk olduğu İsrail, Yunanistan ve hatta Ermenistan'la iyi ilişkiler başlatan Recep Tayyip Erdoğan, yarın Beşar Esad'la da el sıkışırsa şaşmam” diyen Uluç, şunları kaydetti:

“Tamam. Erdoğan'dan nefret edebilirsiniz. Ediyorsunuz da. Amacınız, ‘Ne olursa olsun, Erdoğan seçilmemeli. Bu savaş ona uluslararası itibar kazandırmamalı!' Onun için ‘Biz ne yaparsa yapsın vuralım' diyor ve ‘Madem barışacaktın, niye küstün?' diye yazılar yazabiliyorsunuz? Arkasında İngiltere, Türkiye'ye saldıran ve Ankara'ya 55 kilometreye kadar gelen Yunanlıları denize döktükten sonra Mustafa Kemal, komşumuza el uzattı. Ve mağlup Yunan'ın başbakanı Venizelos, o Mustafa Kemal'i Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Erdoğan'ı sevmeyin, hatta nefret edin. Oy vermeyin. Ama dünyanın, bugünkü çok ama çok kritik ortamında bir 'Dünya Lideri' olarak ortaya çıktığını ve nerdeyse tüm barış isteyen dünyanın gözleri ve umutlarının onun üzerinde olduğunu kabul edin.” .

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