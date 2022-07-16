Erdoğan'ı çaya davet eden İmamoğlu: Bekledim, buraya gelmesini arzu ederdim

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erdoğan’a bulunduğu çay davetinin yanıtsız kalması üzerine 'Tabi ki bekledim. Buraya gelmesini arzu ederdim. Ama kendi takdirleri böyleymiş, saygı duyuyoruz.” dedi.

İstanbul'daki Saraçhane Meydanı'nda 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit düşen 252 vatandaş anıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı anma programına davet edilmeyen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bir kahvemizi içmesini, bir çayımızı içmesini diliyorum" sözleriyle çaya davet ettiği Erdoğan'ı İBB'nin Saraçhane'deki başkanlık binasında bekledi.

"TABİ Kİ BEKLEDİM"

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davete icabet etmemesinin ardından 20.00 sıralarında makamından ayrılan İBB Başkanı İmamoğlu basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede Erdoğan'ı beklediğini vurgulayarak “Tabi ki bekledim, çünkü dün söyledim. Ayrıca miting süresince de bazı hizmetlerimiz vardı onları takip ettik. 4 noktada mobil büfemizle vatandaşlarımıza hizmet verdik." diye konuştu.

“UMARIM BU DİL DÜZELİR”

Cumhurbaşkanı'nın konuşmasındaki “İstanbul'daki selde neredeydiler” sorusunun hatırlatılması üzerine İmamoğlu “Açıkçası bugünkü konuşma farklı bir dille olmalıydı. Bugün milli birlik günü. Ama anladık ki hâlâ bu kürsüler 15 Temmuz da olsa birileri için Cumhur İttifakı günü. Öyle olmaz. Benim ilgilendiğim tarafı bu. Eleştiriler olacaktır. Ne diyelim, umarım bu dil düzelir” karşılığını verdi.

“BURAYA GELMESİNİ ARZU EDERDİM”

İmamoğlu, açıklamalarını şu şekilde noktaladı:

"Çevre temizliği gibi süreçleri özenle arkadaşlarımız yönettiler kusursuz bir alan oluşsun diye. Elbette ki benim duygularım bana bunu söylüyor, burada miting kararı alan Cumhurbaşkanlığının, aynı şekilde geçmişte buraya hizmet etmiş olan sayın Cumhurbaşkanı'nın bu belediyeyi ziyaret etmesi ki; belediye en fazla saldırıya uğramış noktalardan biri, şehitlerimiz var, gazilerimiz var… Buraya gelmesini arzu ederdim. Ama kendi takdirleri böyleymiş, saygı duyuyoruz.”

NE OLMUŞTU?

İmamoğlu, 14 Temmuz günü düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin soruları üzerine Saraçhane'de Cumhurbaşkanı'nın katılacağı 15 Temmuz anma etkinliği hakkında açıklama yapmıştı.

İmamoğlu “Cumhurbaşkanımızı defalarca Saraçhane'ye davet etmiştim. Muhtemelen gelemediği için şu ana kadar, bunu başka bir vesileyle yerine getirmek arzusuyla yarın burada buluşma ilan ettiğini düşünüyorum. Saraçhane'ye gelir de kendisinin de görev yaptığı Saraçhane'ye uğrar mı diye davet edilmesem de aynı saatlerde burada kendilerini bekliyor olacağım. Bir kahvemizi içmesini, bir çayımızı içmesini diliyorum” açıklamasıyla Erdoğan'ı bekleyeceğimi duyurmuştu. .