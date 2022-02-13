''Erdoğan, Erkan Mumcu'yla görüşmüş, görüşme ustaca saklanmış''

Sabah yazarı Övür kaleme aldığı yazıda, “Erdoğan Dolmabahçe'de Erkan Mumcu'yla 3 saat görüşmüş, görüşme bugüne kadar ustaca saklanmış” ifadelerini kullandı.

Sabah gazetesi Mahmut Övür, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki buçuk ay önce eski Kültür ve Turizm Bakanı ve eski Anavatan Partisi Genel Başkanı Erkan Mumcu ile Dolmabahçe Sarayı'nda 3 saatlik bir görüşme gerçekleştirdiğini yazdı. Övür görüşmenin bugüne kadar 'ustaca' saklandığını belirtti.

Övür yazısında, "Şimdi size siyaset kulislerine bile henüz inmemiş, bugüne kadar da ustaca saklanmış bir görüşmeden söz edeceğim. Çok değil, iki-iki buçuk ay önce Dolmabahçe Sarayı'nda Başkan Erdoğan'ın konuğu Erkan Mumcu'ydu. Denilenlere göre yaklaşık 3 saat süren baş başa bir görüşme gerçekleşti. Bu nedenle, Dolmabahçe görüşmesinin eski bir başbakan ile bakanı arasındaki görüşmeden çok daha fazlası olduğuna şüphe yok. Ne konuşulduğu bilinmese de görüşmenin siyaset ağırlıklı olduğunu tahmin etmek zor değil. Ayrıca Başkan Erdoğan'ın yakın geçmişte bu tür etkili hamleler yaptığı da biliniyor." ifadesini kullandı. .