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Erdoğan'dan Ukrayna'da önemli açıklamalar: Arabuluculuk için hazırız

Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı. Başkan Erdoğan Rusya-Ukrayna arasında yaşanan gerginliğe ilişkin, 'Türkiye, Karadeniz'den komşu olduğu iki dost ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır.' dedi.

44 Dakika Önce
2022-02-03 18:46:45
Erdoğan'dan Ukrayna'da önemli açıklamalar: Arabuluculuk için hazırız

Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Ziyaretimiz hassas bir döneme tekabül ediyor."

"Türkiye, Karadeniz'den komşu olduğu iki dost ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır."

"Kırım da dahil olmak üzere Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ettiğimizi tekrarlamak istiyorum."

"Ticaret hacmimizi 10 milyar dolar hedefine yükseltmek için atılabilecek adımları değerlendirdik."

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

"Ukrayna ve Rusya arasında arabulucu olma inisiyatifi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özellikle teşekkür etmek istiyorum."

"Bugün imzaladığımız anlaşma, BAYKAR Makina İHA'larının Ukrayna'daki üretimini genişletecek." .

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