Erdoğan'dan Ukrayna'da önemli açıklamalar: Arabuluculuk için hazırız

Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı. Başkan Erdoğan Rusya-Ukrayna arasında yaşanan gerginliğe ilişkin, 'Türkiye, Karadeniz'den komşu olduğu iki dost ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır.' dedi.