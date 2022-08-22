Erdoğan'dan net mesaj: Kim ne derse desin komşularımıza sırtımızı dönemeyiz

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuşan Başkan Erdoğan, ' Birileri ne derse desin coğrafi konumumuz nedeniyle komşularımıza sırtımızı dönemeyiz. Yüzyıllar boyunca cihana adalet dağıtmış ecdadın torunları olarak bize ne Filistin'den Kudüs'ten Suriye'den diyemeyiz.' ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, Beytepe'deki Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Stadyumu'nda, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

- (Subay ve Astsubay Öğrencileri) Gençlerimizin nitelikli yetişmesini vatanımızın bekası ve güvenliği açısında gerekli buluyorum.

- Bu akademiden çıkan eserleri görüyorsunuz. İmanı ve itikadıyla buradan komutanlar ordusu yetişecek.

- Asya'dan Afrika'ya Kafkasya'dan Avrupa'ya yaşanan her olay bizi doğrudan etkiliyor.

- Yunanistan'a yapılan askeri yığınağı gördüğü halde, hala savunma sanayisi atılımlarımızı eleştiren varsa, stratejik öngörüsünü kaybetmiş demektir.

- Biz kimseye, hiçbir ülkeye husumet beslemiyoruz. Tam tersine, her ülkeyle, toplumla mümkün olan en iyi, en ileri, en samimi ilişkiyi kurmak istiyoruz.

- Amacımız, yakın komşularımızdan başlayarak çevremizde bir 'barış ve iş birliği kuşağı' tesis etmektir.

- Türkiye'nin operasyon derinliğini Suriye'den Irak'a kadar uzattık. En emniyette hissettikleri bölgelerde terör örgütüne en ağır darbeleri indiriyoruz.

- Sahil Güvenliğimizin çabalarıyla Ege'de ölümlerin önüne geçtik. Son 2 yılda Yunanistan tarafından ölüme terk edilen 41 bin insanın hayatını kurtardık.

- Sahil Güvenlik Teşkilatımızca yakalanan düzensiz göçmen sayısı 245 bine ulaştı. Jandarma, düzensiz göçle ve insan kaçakçılarıyla mücadelesini sürdürüyor.

- Bir dönem teröristlerin cirit attığı dağlarda artık vatandaşlarımız terör korkusu hissetmeden aileleriyle birlikte piknik yapmanın huzurunu yaşıyor.

- Türkiye sadece terörle mücadele değil suç örgütleri ve düzensiz göçle mücadelesinde başarı çıtasını sürekli yukarı taşıyor.

- Artık terörün kapımıza dayanmasını beklemiyor, terör tehdidi nereden geliyorsa, nerede bir terörist varsa, kaynağında etkisiz hale getiriyoruz.

- Birileri ne derse desin coğrafi konumumuz nedeniyle komşularımıza sırtımızı dönemeyiz. Yüzyıllar boyunca cihana adalet dağıtmış ecdadın torunları olarak bize ne Filistin'den Kudüs'ten Suriye'den diyemeyiz.

- (Kılıçdaroğlu'na S-400 tepkisi) Yabancı basına Türkiye'yi, savunma sanayii hamlelerini şikayet edenlere sadece acıyoruz. .