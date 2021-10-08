''Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na ters kroşe, Akşener'e iki salvo''

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasanın ilk 4 maddesi ile ilgili yaptığı açıklamalara ilişkin bir yazı kaleme aldı.

Abdulkadir Selvi, Hürriyet gazetesindeki bugünkü yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefet partilerine karşı attığı beklenmedik hamleleri ele aldı.

Erdoğan'ın CHP'yi, Kılıçdaroğlu'nun sözleri üzerinden eleştirdiğini belirten Selvi, "Boksta buna ters kroşe diyorlar. Anayasa'nın ilk dört maddesi konusunda hassas olan CHP'yi Kılıçdaroğlu'nun sözleri üzerinden vurdu. HDP konusunda hassas olan İYİ Parti'yi ise hem HDP üzerinden hem de Akşener'in en büyük siyasi sermayesi olan 28 Şubat'ın yiğit kadını imajı üzerinden hedef aldı. Şimdi CHP ve İYİ Parti'de Erdoğan'ın bu taktiği anlaşılmaya, arkasından gelecek hamle tahmin edilmeye çalışılıyor. O nedenle hem Erdoğan'ın hamlesini hem de CHP ve İYİ Parti'deki değerlendirmeleri paylaşmak istiyorum. Ayrıca yeni anayasa konusunda Erdoğan'ın AK parti kurmaylarına son talimatını aktaracağım" dedi.

Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de iki salvo yaptığını iddia etti ve Akşener'i ilk kez bu kadar doğrudan hedef aldığını öne sürdü. Selvi "Akşener'i Akşener yapan, 28 Şubat'taki duruşuydu. Yiğit kadın imajıydı. Erdoğan, Akşener'in, 28 Şubat kararlarının uygulanmasıyla ilgili olarak rahmetli Mehmet Ali Birand'a yaptığı açıklamanın videosunu izletti. Peki Erdoğan, 28 Şubat üzerinden neden Akşener'i hedef aldı? İYİ Partililere sordum. Üç madde halinde sıraladılar. 1- Meral Akşener'in, muhafazakâr kitlenin gözündeki 28 Şubat'a direnen yiğit kadın imajını yıkmaya çalışıyor. 2- AK Parti tabanına 28 Şubat zulmünü ve başörtüsünü yasağını hatırlatıyor. 3- ‘Meral Akşener, Millet İttifakı'nda muhafazakârların haklarının koruyucusu' algısının oluşmasının önüne geçmeye çalışıyor. ifadelerini kullandı.

Abdulkadir Selvi yazısına şu şekilde devam etti:

"Oyları yükselişte olduğu ve kadın olması nedeniyle cumhurbaşkanı adaylığında favori gösterildiği bir sırada Meral Akşener, cumhurbaşkanı adayı olmadığını, başbakanlığa talip olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bunu, “HDP tarafı hanımefendinin cumhurbaşkanı adaylığını asla kabul etmeyeceğini zaten açıklamıştır. Yani bir anlamda HDP, Millet İttifakı'ndaki gizli ortaklık hakkını kullanarak bu hanımefendiyi veto etmiştir” diye değerlendirdi. Yine İYİ Parti cephesine döndüm. “Oylarımız yükseliyor. Bu taktirde bizi yumuşak karnımız olan HDP üzerinden hedef aldı. Milliyetçi tabanı ürkütmeyi amaçladı. Ama HDP konusu bizim tabanımızda zaten satın alındı” yanıtını verdiler."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.