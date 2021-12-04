Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tepki: Devletin bu kurumları senin şamaroğlanın değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜİK binasına giden CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, 'Buradan Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum, bırak kamu kurumlarını basıp memurları tehdit etmeyi de siyaset meydanında çık karşımıza.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te Zarova Köprüsü, Şirvan Barajı ve HES, Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasının satır başları:

Şöyle tabi gençler var aramızda onlar bilmezler. Fakat biz 20 yıl öncesine gidelim. Ne havaalanı, ne havaalanından buraya böyle bir yol var mıydı? Üniversitemiz var mıydı? Şimdi maşallah yolumuz çift gidiş çift geliş gayet güzel. Yılda 50 bin ton üretimle başlayıp ilave yatırımlarla önce 120 bin sonra 250 bin ton kapasiteye çıkacak bu tesis şehrimize yapılan en büyük sanayi yatırımıdır.

Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına emin adımlarla yürüyoruz

Siirtlililere daha iyi hizmet vermek için, hizmet binalarının açılışlarını buradan gerçekleştiriyoruz.

Ana muhalefetin başında bir zat var. Merkez Bankası'ndan randevu istiyor. Ona göre Merkez Bankası muhalif değil ya...

TÜİK önünde bir genel başkan gösteri yapıyor. İnsan utanır. Bir insan davet edilmediği yere gidemez. Devletin bu kurumları senin şamaroğlanın değil.

Devlet kurumları senin şamar oğlanın değil. Bundan sonra da devletin kurumlarına randevusuz gidilemeyeceğini öğren. Devletin kurumları ciddi kurumlardır. Bay Kemal, bundan sonra devletin kurumlarına randevusuz gidilemeyeceğini öğren.

Kılıçdaroğlu'nun parti içindeki meselesi bizi ilgilendirmez ama milletimizin değerlerine saldırır, ülkemizin çıkarlarına zarar verirse karşısında bizi bulur.

Sen terör örgütleriyle omuz omuza gidebilirsin, onlara randevusuz da gidebilirsin ama devletin kurumları ciddidir, öyle rastgele gidemezsin.

Biz artık kendimize yetiyoruz. Merkez Bankasının rezervi 27,5 milyar dolardı, şimdi 126 milyar dolara çıktı. Nereden nereye.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.