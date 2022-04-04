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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık dava

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sen ekonomist değil, olsan olsan 5’li çetenin tahsildarı olursun' diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine toplam 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

31 Dakika Önce
2022-04-04 12:41:44
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık dava

Davanın nedeni, Kılıçdaroğlu'nun 22 Mart'ta grup toplantısında yaptığı konuşma ve 31 Mart'taki Twitter paylaşımı.

Kılıçdaroğlu 31 Mart'ta yaptığı paylaşımda kendisine “O, vergi memuru. Ama ben ekonomistim. Aramızdaki fark bu” diyen Erdoğan'a, “Sen ekonomist değil, olsan olsan 5'li çetenin tahsildarı olursun. Halkın parasına göz dikmiş bir tahsildar!” şeklinde yanıt vermişti.

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