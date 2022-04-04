Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık dava

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sen ekonomist değil, olsan olsan 5’li çetenin tahsildarı olursun' diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine toplam 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.