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TIMETURK / POLİTİKA / Erdoğan’dan ''fahiş fiyat ve enflasyon'' açıklaması

Erdoğan’dan ''fahiş fiyat ve enflasyon'' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Phaselis Tüneli açılışına uzaktan bağlantıyla katılarak açıklamalarda bulundu.

2 Saat Önce
2022-04-16 15:00:12
Erdoğan’dan ''fahiş fiyat ve enflasyon'' açıklaması

Erdoğan, "Enerjiden gıdaya, madenlerden teknoloji ürünlerine kadar pek çok alanda yaşanan fahiş fiyat artışları tüm dünyanın ortak sıkıntısıdır. Türkiye bu sıkıntıdan en az etkilenen ülkelerden biridir" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Phaselis Tüneli açılışına uzaktan bağlantıyla katılarak açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Phaselis Tüneli ulaşımda büyük kolaylık sağlayacaktır. Aynı şekilde ülkemizin en önemli sebze yetiştirme merkezlerinden olan bu bölgeden yola çıkan ürünler kolayca diğer şehirlere ulaşabilecektir.

- Sadece vakit ve akaryakıt ile 31 milyon lira kazandıracak, karbon emisyonunda 1.8 ton azaltım sağlayacaktır.

- Türkiye'nin büyük kalkınma hamlesi sayesinde şehirlerimizin her biri cumhuriyet tarihinde yapılanların toplamının 5-10 katı hizmetlere kavuşmuştur. Salgın ve savaş krizlerinin ortasında yatırımıyla, istihdamıyla, üretimiyle, ihracatıyla büyüyen bir Türkiye fotoğrafına sahip olmamızı bu altyapıya borçluyuz.

- Diğer ülkelerin bugün başlasalar çeyrek asırda tamamlayamayacakları işleri biz çoktan bitirdik ve gözümüzü daha büyük hedeflere diktik.

ENFLASYON YORUMU

- Enerjiden gıdaya, madenlerden teknoloji ürünlerine kadar pek çok alanda yaşanan fahiş fiyat artışları tüm dünyanın ortak sıkıntısıdır. Türkiye bu sıkıntıdan en az etkilenen ülkelerden biridir.

- Mevsim etkisinden kaynaklanan istisnai durumlara itibar edilmemesini istiyorum. İsteyen herkesin çalışacak işi vardır. Türkiye siyasi olarak yakın tarihinin en itibarlı konumundadır. Üretim tarafında işler iyi gidiyor. Enflasyonun boynunu kırdığımızda hedeflerimize ulaşmanın önünde hiçbir engel kalmayacaktır. .

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