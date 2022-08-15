Erdoğan: Bürokratlar bay Kemal tarafından tehdit ediliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Son 21 yılda yaşanan onca değişime rağmen millete tepeden bakan, üstenci CHP zihniyeti yerinde saymayı sürdürüyor' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Erdoğan'ın öne çıkan açıklamaları şu şekilde.

21 senenin her anı mücadeleyle geçti. Milli iradeye kast edilen saldırıları milletimizle beraber püskürttük. Yıllarca bu milletin çocuklarının okumasını, üniversiteye gitmesini, belli meslekleri yapmasını suni sebeplerle engellediler. Kadınlarımızın başörtülü başörtüsüz diye ayrımcılığa uğradığı, temel hak ve hürriyetlerin yalnızca elitlere mahsus imtiyazlar olarak görüldüğü kast sistemine biz son verdik.

Devletin, siyasetin, bürokrasinin, iş dünyasının kapılarını bu ülkenin tüm evlatlarına biz açtık.

'BURALARA NASIL GELDİĞİMİZ UNUTULMAMALI'

Tüm başarılarda 21 yılda girdiğimiz her seçimde desteğini bizden esirgemeyen aziz milletimizin çok büyük payı var. Ne yaptıysak önce Allah'ın yardımına sonra mensubu olmaktan iftihar ettiğimiz milletimizin desteğine borçluyuz. Bu hakikati hem kendimize hem de farklı kademelerdeki yol arkadaşlarımıza sık sık hatırlatıyoruz.

Buralara nasıl geldiğimiz, bu makamlarda niçin oturduğumuzu, yükün ne kadar ağır bir yük olduğunu bir an olsun unutmamalı, unutturmamalıyız.

Partimizin kuruluşundan itibaren davamıza omuz vermiş, katkı sunmuş teşkilatlarımızda görev almış herkese buradan teşekkür ediyorum.

AK Parti sancağını daha da yüceltmeye, davamıza, ülkemize ve şehrimize aşkla hizmet etmeye devam edeceğiz. Allah bizi devlete, millete, ümmete ve insanlığa hizmet yolundan ayırmasın diyorum.

'BÜROKRATLAR BAY KEMAL TARAFINDAN TEHDİT EDİLİYOR'

Türkiye'nin katettiği onca mesafeye rağmen CHP ve yandaşları kendilerini yenilememekte ısrar ediyor. Bu ülkenin en büyük açığı milletin değerleriyle barışmış yerli ve milli muhalefet açığıdır. Darbelerden, dış desteklerden, hatta FETÖ'cü alçaklardan bile medet ummuşlardır. Bunların silüetini darbelerden iç karışıklara, sokak olaylarından siyasi cinayetlere kadar her hadisede görebiliyoruz.

Benzer senaryoların tekrar tedavüle konulduğuna şahit oluyoruz. Meşrep tartışmaları, eski Türkiye heveslisi bu kesimler tarafından medya ve sosyal medya üzerinde yeniden alevlendirilmeye çalışılıyor. Ülkeye ve millete hizmetten başka hiçbir gayesi olmayan bürokratlar bay Kemal tarafından çok açık ve net tehdit ediliyor.

Devletimiz iş yapamaz hale getirilmek isteniyor. Siyasi hırsları sebebiyle muhalefetin masasında garnitür olarak yer almakta hiçbir beis görmeyenleri milletimizin takdirine havale ediyoruz.

'HACI BEKTAŞ'TA MEZHEP AYRIMI GÖZETMEDEN BİRLEŞTİK'

Hacı Bektaş'ta gerek oradaki tüm meşrep mezhep ayrımı gözetmeden kardeşlerimizle birleştik, bütünleştik. Kardeşliğimizi tescil ederek yolumuza devam ettik. Aynı zamanda Çorum'da il teşkilatımızın yeni binasının açılışını da yaptık. Bu da Çorumlu kardeşlerimize, davamıza hayırlı olsun.

Önümüzdeki süreçte, ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları olarak yılmadan usanmadan bu mücadelemizi sürdüreceğiz.

Önümüzde de Allah nasip ederse Manisa toplu açılış ve mitingimiz olacak. 25'inde Ahlat'tayız, 26'sında Malazgirt'te olacağız, Malazgirt'te inşallah cuma namazını Diyanet İşleri Başkanımızla beraber kılacağız. Hazırlıklarımızı ona göre yapalım, Ahlat ve Malazgirt'e de Cumhur İttifakı olarak birlikte hareket edeceğiz.