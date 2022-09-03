Erdoğan: Bu güzel ülkeyi hainlerin insafına terk edemeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, AK Parti Samsun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'ndaki konuşmasında, 'Mazlum ve mağdurların umudu olan bu güzel ülkeyi, ne FETÖ'cü hainlerin, ne PKK'lı alçakların, ne de bunların CHP içindeki uzantılarının insafına terk edemeyiz.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, AK Parti Samsun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarında satır başları;

- Samsunlu saygıdeğer hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum.

21 yılın birikimiyle, 21 yılın tecrübesiyle ama ilk günkü aşkla, ilk günkü sevda ile ülkemize ve milletimize hizmet ediyoruz.

- Türkiye'ye daha fazla yatırım kazandırarak, ülkemizi her gün biraz daha büyüterek, güçlendirerek bize duyulan güvene layık olmaya çalışıyoruz.

- Küresel ölçekteki sıkıntılara rağmen vatandaşlarımızı 2023 hedefleriyle buluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz.- (Teknofest) takozlar ortadan kalkınca bu millet nelere muktedir, bunu gösterdik.

- Teknofest'i görüp de ülkemiz ve istikbalimiz adına gururlanmamak elde değil.

- Kılıçdaroğlu sağ olsun Teknofest'e turistik bir gezi yapmış. İnşallah ilham almıştır.

- Türkiye ayağına vurulan zincirleri kırdıkça, üzerine zorla giydirilen esaret gömleklerini parçaladıkça, küresel ölçekte kendisinden söz ettiriyor.

- Dünya savunma sanayii piyasasında söz sahibi konuma gelmemizin küresel silah tüccarlarını rahatsız ettiğini de biliyoruz.

- Türkiye için hayal kuran ve bu hayallerinin peşinde koşan tüm gençlerimiz, ülkemizi her alanda şampiyonlar ligine taşıyor.

- Helalleşme, bu bir oyun. Bu oyunun yerini hesaplaşma söylemlerinin almasının gerisinde işte bu hazımsızlık var.

- Fitne tüccarlarına açıkça söylüyorum: Bu milletin kardeşliğini bozamayacaksınız. Sinsi emellerinize ulaşamayacaksınız.

- Kimlerle kol kola girerseniz girin, gelecek asrın Türkiye yüz yılı olmasının önüne geçemeyeceksiniz.

- 2023 seçimleri ufukta belirdikçe siyasi iklimi zehirlemeye, insanımızı kutuplaştırmaya dönük hamlelerin çoğalacağının farkındayız.

- Mazlum ve mağdurların umudu olan bu güzel ülkeyi, ne FETÖ'cü hainlerin, ne PKK'lı alçakların, ne de bunların CHP içindeki uzantılarının insafına terk edemeyiz.

- Hangi tuzakları kurarsanız kurun TEKNOFEST gençliğinin uyanışını engelleyemeyecek, gelecek asrın Türkiye yüzyılı olmasının önüne geçemeyeceksiniz.

- Bizim olmadığımız her yeri, üç kuruşluk menfaatleri için değerlerini tezgaha koyanların dolduracağını aklımızdan çıkarmamalıyız.